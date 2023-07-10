В Махачкале установили памятник легендарному Герою России — автору фразы "Работайте, братья!"
В Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову
Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову. Обложка © t.me / "Правда за нами"
В Махачкале состоялось торжественное открытие памятника полицейскому, Герою России Магомеду Нурбагандову. Ровно семь лет назад, 10 июля, лейтенант полиции был жестоко убит боевиками. Перед смертью, обращаясь к своим коллегам, Нурбагандов произнёс фразу "Работайте, братья!".
Торжественное открытие памятника Герою России Магомеду Нурбагандову в Махачкале. Видео © t.me / "Правда за нами"
Монумент установили в сквере имени Азиза Алиева по улице Абубакарова. Открытие памятника приурочено к седьмой годовщине подвига полицейского. На открытии памятника выступил с речью глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
"С девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу сегодня представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий", — сказал Меликов.
Последняя фраза лейтенанта полиции Нурбагандова — "Работайте, братья!" — стала девизом всех силовиков, а в прошлом году — лозунгом спецоперации на Украине. 9 июля 2016 года полицейский вместе с родственниками отдыхал неподалёку от села Сергокала в Дагестане. Утром к его палатке подошла группа вооружённых мужчин. Узнав, что он служит в полиции, те затолкали его в багажник машины и отвезли на расстрел.
В сентябре 2016-го указом Президента РФ лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2017 году одного из участников банды, которая убила лейтенанта Магомеда Нурбагандова, — Азиза Джамалутдинова — приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Шесть боевиков, причастных к этому убийству, были нейтрализованы в Избербаше и Махачкале. Убийца дагестанского полицейского Артур Бекболатов получил пожизненное.