В Махачкале установили памятник легендарному Герою России — автору фразы "Работайте, братья!"

В Махачкале состоялось торжественное открытие памятника полицейскому, Герою России Магомеду Нурбагандову. Ровно семь лет назад, 10 июля, лейтенант полиции был жестоко убит боевиками. Перед смертью, обращаясь к своим коллегам, Нурбагандов произнёс фразу "Работайте, братья!".

Торжественное открытие памятника Герою России Магомеду Нурбагандову в Махачкале. Видео © t.me / "Правда за нами"

Монумент установили в сквере имени Азиза Алиева по улице Абубакарова. Открытие памятника приурочено к седьмой годовщине подвига полицейского. На открытии памятника выступил с речью глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"С девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу сегодня представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий", — сказал Меликов.