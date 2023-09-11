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11 сентября, 10:10

В Кремле высказались об уехавших из страны врагах России

Песков: Для ставших врагами страны россиян вряд ли найдётся место на родине

Для россиян, которые стали врагами страны, вряд ли найдётся место на родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что уехавшие за рубеж после начала СВО постепенно будут возвращаться, кроме тех, кто стал врагами России.

"Не нужно преувеличивать их (врагов страны. — Прим. Лайфа) количество, но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдётся место у нас на родине", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков: Уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться

Песков: Уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться

Ранее Лайф писал, что обнищавший Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой. В своём аккаунте в соцсетях 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с московской Красной площади. Что именно он там делал и почему решил вернуться, пока не известно.

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Shutterstock

Никита Никонов
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