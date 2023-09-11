В Кремле высказались об уехавших из страны врагах России

Для россиян, которые стали врагами страны, вряд ли найдётся место на родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что уехавшие за рубеж после начала СВО постепенно будут возвращаться, кроме тех, кто стал врагами России.

"Не нужно преувеличивать их (врагов страны. — Прим. Лайфа) количество, но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдётся место у нас на родине", — отметил пресс-секретарь главы государства.