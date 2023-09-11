Песков: Уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане страны, уехавшие за границу после начала СВО, будут возвращаться по мере того, как растущий рынок РФ будет становиться всё более привлекательным.
В эфире телеканала РБК представитель Кремля указал, что в основе очень многих процессов всё равно лежит экономика. Песков добавил, что, несмотря на все трудности из-за действий Запада, российская экономика развивается и демонстрирует очень хорошие показатели.
Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что специальную военную операцию на Украине необходимо довести до конца, так как киевский режим продолжает практику терактов. Песков уточнил, что Москва должна купировать эту угрозу.
Getty Images / Davit Kachkachish