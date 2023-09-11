Песков: Уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане страны, уехавшие за границу после начала СВО, будут возвращаться по мере того, как растущий рынок РФ будет становиться всё более привлекательным.

В эфире телеканала РБК представитель Кремля указал, что в основе очень многих процессов всё равно лежит экономика. Песков добавил, что, несмотря на все трудности из-за действий Запада, российская экономика развивается и демонстрирует очень хорошие показатели.