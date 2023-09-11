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11 сентября, 09:43

Песков: СВО нужно довести до конца, чтобы устранить угрозу терактов Киева

Специальную военную операцию (СВО) необходимо довести до конца, так как киевский режим продолжает практику терактов, Россия должна купировать эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать — и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована", — указал представитель Кремля в эфире телеканала РБК.

По словам Пескова, Киев не гнушается практикой террористических атак, покушений на известных лиц, лидеров общественного мнения и ударов по мирным объектам.

В Кремле словами "будем продолжать СВО" прокомментировали ночной налёт дронов

В Кремле словами "будем продолжать СВО" прокомментировали ночной налёт дронов

Ранее Песков уже отмечал, что Россия продолжит СВО, чтобы остановить террористическую активность Киева. Такая угроза должна быть устранена в будущем.

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VK / Минобороны России

Никита Никонов
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