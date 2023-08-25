Песков: Россия продолжит СВО, чтобы остановить террористическую активность Киева
Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы предотвратить угрозу новой террористической активности со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу", — сказал он, комментируя журналистам атаки украинских дронов по территории РФ.
Напомним, только сегодня, 25 августа, 42 беспилотника было уничтожено в Крыму, ни один из них так и не достиг цели. Ещё один дрон ПВО сбила над Калужской областью.
ТАСС / Алексей Коновалов