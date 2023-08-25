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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 10:36
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Песков: Россия продолжит СВО, чтобы остановить террористическую активность Киева

Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы предотвратить угрозу новой террористической активности со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу", — сказал он, комментируя журналистам атаки украинских дронов по территории РФ.

Песков назвал атаки украинских дронов на РФ террористической активностью
Песков назвал атаки украинских дронов на РФ террористической активностью

Напомним, только сегодня, 25 августа, 42 беспилотника было уничтожено в Крыму, ни один из них так и не достиг цели. Ещё один дрон ПВО сбила над Калужской областью.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александр Юнашев
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