Песков назвал атаки украинских дронов на РФ террористической активностью

Атаки украинских беспилотников на территории России — это террористическая активность, ведь целью атак чаще всего становятся жилые дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специфика вот этой фактически террористической активности, потому что в большинстве своём она имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть, не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений", — отметил он.