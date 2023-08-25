Песков назвал атаки украинских дронов на РФ террористической активностью
Атаки украинских беспилотников на территории России — это террористическая активность, ведь целью атак чаще всего становятся жилые дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специфика вот этой фактически террористической активности, потому что в большинстве своём она имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть, не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений", — отметил он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что российские системы ПВО работают достаточно эффективно при отражении атак дронов.
Напомним, в ночь на 23 августа ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Обошлось без пострадавших. А сегодня, 25 августа, 42 беспилотника были уничтожены в Крыму, ни один из них так и не достиг цели.
ТАСС / Михаил Метцель