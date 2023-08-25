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25 августа, 10:22

Песков назвал атаки украинских дронов на РФ террористической активностью

Атаки украинских беспилотников на территории России — это террористическая активность, ведь целью атак чаще всего становятся жилые дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специфика вот этой фактически террористической активности, потому что в большинстве своём она имеет целью просто жилые дома и жилые объекты, может быть, не всегда позволяет избегать каких-то незначительных повреждений", — отметил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что российские системы ПВО работают достаточно эффективно при отражении атак дронов.

Определён тип дрона, которым ВСУ пытались нанести удар по Москве

Определён тип дрона, которым ВСУ пытались нанести удар по Москве

Напомним, в ночь на 23 августа ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Обошлось без пострадавших. А сегодня, 25 августа, 42 беспилотника были уничтожены в Крыму, ни один из них так и не достиг цели.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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