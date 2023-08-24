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24 августа, 15:23

Определён тип дрона, которым ВСУ пытались нанести удар по Москве

В ночь на 23 августа Москву пытался атаковать украинский БПЛА "Бобёр"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 августа сбили украинский беспилотник в Московской области, когда он пытался атаковать столицу. По данным телеграм-канала SHOT, это был БПЛА "Бобёр". Именно его обломки нашли в Можайском районе.

Этот дрон-камикадзе может пролететь до тысячи километров со скоростью от 120 до 150 километров в час и нести на себе несколько килограммов взрывчатки.

В Химках обломки дрона упали на жилой дом, где спала семья

В Химках обломки дрона упали на жилой дом, где спала семья

В ночь на 23 августа ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить атаку тремя беспилотниками самолётного типа. Два из них были сбиты в Можайском районе и Химках, третий врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". Лайф публиковал видео из квартиры неподалёку, где взрывной волной выбило окна. Обошлось без пострадавших.

"Было страшно": Житель дома у "Москвы-Сити" рассказал о первых минутах после падения дрона

"Было страшно": Житель дома у "Москвы-Сити" рассказал о первых минутах после падения дрона

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Youtube / Alex Moss

Никита Осипов
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