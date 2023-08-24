Определён тип дрона, которым ВСУ пытались нанести удар по Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 августа сбили украинский беспилотник в Московской области, когда он пытался атаковать столицу. По данным телеграм-канала SHOT, это был БПЛА "Бобёр". Именно его обломки нашли в Можайском районе.