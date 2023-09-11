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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 10:05
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В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Киевом

Песков: Предпосылок для возобновления переговоров с Киевом по-прежнему нет

На сегодняшний день, учитывая позицию Киева, предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель Кремля также подчеркнул, что с самого начала спецоперации российская сторона, в частности и сам президент Владимир Путин, была открыта для ведения переговорного процесса по Украине.

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А накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что украинцы должны самостоятельно решать, на каких условиях завершится вооружённый конфликт, а Штаты лишь будут следовать за ними в данном вопросе.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Наталья Исакова
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