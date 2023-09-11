В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Киевом
Песков: Предпосылок для возобновления переговоров с Киевом по-прежнему нет
На сегодняшний день, учитывая позицию Киева, предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Представитель Кремля также подчеркнул, что с самого начала спецоперации российская сторона, в частности и сам президент Владимир Путин, была открыта для ведения переговорного процесса по Украине.
А накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал условие, при котором Киев сядет за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что украинцы должны самостоятельно решать, на каких условиях завершится вооружённый конфликт, а Штаты лишь будут следовать за ними в данном вопросе.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин