В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Киевом

На сегодняшний день, учитывая позицию Киева, предпосылок для возобновления переговоров с Украиной по-прежнему нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса", — сказал он в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель Кремля также подчеркнул, что с самого начала спецоперации российская сторона, в частности и сам президент Владимир Путин, была открыта для ведения переговорного процесса по Украине.