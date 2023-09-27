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27 сентября, 14:31
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"Це що таке?": Shaman ворвался на украинское ТВ и спел "Я русский"

Эфир украинского телевидения прервала песня Shaman "Я русский"

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman, ворвался в эфир одного из украинских телеканалов. Как сообщает EADaily, специально для украинцев он исполнил свой популярный хит "Я русский".

Shaman прервал эфир украинского ТВ песней "Я русский". Видео © VK / Живое видео

"Это что такое?! <...> Наши даже ТВ защитить не могут", — разочарованно комментирует записавшая выступление украинка.

Как оказалось, русские хакеры взломали телевизионную сеть и показали украинцам хит Шамана.

Shaman объяснил появление строчки из его хита "Встанем" на памятнике Невскому

Shaman объяснил появление строчки из его хита "Встанем" на памятнике Невскому

Ранее Лайф рассказывал, что поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский". При этом уехавшие из РФ граждане поспешили оправдаться в Сети, заявив, что это просто "понаехавшие туристы".

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Telegram / Shaman

Наталья Исакова
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