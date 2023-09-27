"Це що таке?": Shaman ворвался на украинское ТВ и спел "Я русский"
Эфир украинского телевидения прервала песня Shaman "Я русский"
Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman, ворвался в эфир одного из украинских телеканалов. Как сообщает EADaily, специально для украинцев он исполнил свой популярный хит "Я русский".
Shaman прервал эфир украинского ТВ песней "Я русский". Видео © VK / Живое видео
"Это что такое?! <...> Наши даже ТВ защитить не могут", — разочарованно комментирует записавшая выступление украинка.
Как оказалось, русские хакеры взломали телевизионную сеть и показали украинцам хит Шамана.
Ранее Лайф рассказывал, что поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский". При этом уехавшие из РФ граждане поспешили оправдаться в Сети, заявив, что это просто "понаехавшие туристы".
Telegram / Shaman