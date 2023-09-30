Лайф побывал на грандиозном концерте "Россия – Донбасс – Новороссия" на Красной площади

На Красной площади в Москве отгремел большой концерт "Россия – Донбасс – Новороссия" по случаю Дня воссоединения новых регионов. Среди целого ряда выступивших на нём артистов — группа "Любэ", Григорий Лепс и Shaman (Ярослав Дронов). Лайф побывал на мероприятии и узнал, почему эта дата так важна.

Лайф побывал на концерте "Россия – Донбасс – Новороссия" на Красной площади. Видео © LIFE

По словам заслуженного артиста России Александра Маршала, не раз приезжавшего в Донбасс, в нашей стране лучшая молодёжь, "лучшие пацаны". Там к нему часто подходили местные жители, зачастую обычные женщины, которые со слезами на глазах просили донести до тех, кто "наверху", что регион нужно присоединить к РФ. Наконец-то это случилось.

А юморист и телеведущий Евгений Петросян отметил важность присоединения новых регионов как для России, так и для всего мира.

"Новороссия возвращается! С чем вас и поздравляю. И этот праздник останется навсегда", — добавил он.

А по мнению народного артиста РФ Владимира Машкова, такое большое число посетителей показывает единение россиян. В свою очередь актёр Дмитрий Певцов указал на важность праздника, так как Россия сначала приобретала территории, а потом теряла, однако сегодня они снова возвращаются.

Концерт также посетило немало жителей и новых регионов. Они признаются в наличии русской души, ощущении причастности к большой семье и искренне радуются проведённым референдумам.