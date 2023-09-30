Путин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией

Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Именно год назад, 30 сентября, состоялось историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации по итогам состоявшихся референдумов.

Путин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ. Видео © LIFE

Глава государства отметил, что решение о воссоединении новых регионов с Россией было принято в ходе референдума. По его итогам миллионы граждан сделали осознанный выбор — быть вместе со своим Отечеством. Несмотря на попытки недругов запугать жителей новых регионов, они проявили настоящее мужество и доказали, что никто не в силах сломить их волю, веру в правду и историческую справедливость, подчеркнул Путин.

"Их пытались запугать, отнять право самим определять своё будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека: культуру, традиции, родной язык. Всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции в Донбассе", — заявил Путин.

Российский народ, как напомнил глава государства, всем сердцем поддержал свободный выбор жителей новых регионов и прочувствовал главное — защищая наших соотечественников в Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, сражаясь вместе за Родину, суверенитет, духовные ценности и победу.

Путин поблагодарил всех россиян за патриотический настрой и сплочённость и подчеркнул, что сегодня граждане вместе создают общее будущее. По словам президента, все субъекты России сегодня оказывают братскую помощь новым регионам, где строятся и восстанавливаются школы, больницы, дома и дороги, а также музеи и мемориалы. Глава государства подчеркнул, что вся страна делает общее дело, а особый вклад в него вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы.

Вместе с этим российский лидер заметил, что важным шагом в укреплении государственного пространства стали и минувшие выборы, состоявшиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Предстоит большая работа, однако Путин выразил уверенность, что страна обязательно добьётся всех поставленных целей.