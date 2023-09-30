Путин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией
Путин в видеообращении поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ
Глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Именно год назад, 30 сентября, состоялось историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации по итогам состоявшихся референдумов.
Путин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ. Видео © LIFE
Глава государства отметил, что решение о воссоединении новых регионов с Россией было принято в ходе референдума. По его итогам миллионы граждан сделали осознанный выбор — быть вместе со своим Отечеством. Несмотря на попытки недругов запугать жителей новых регионов, они проявили настоящее мужество и доказали, что никто не в силах сломить их волю, веру в правду и историческую справедливость, подчеркнул Путин.
"Их пытались запугать, отнять право самим определять своё будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека: культуру, традиции, родной язык. Всё то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции в Донбассе", — заявил Путин.
Российский народ, как напомнил глава государства, всем сердцем поддержал свободный выбор жителей новых регионов и прочувствовал главное — защищая наших соотечественников в Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, сражаясь вместе за Родину, суверенитет, духовные ценности и победу.
Путин поблагодарил всех россиян за патриотический настрой и сплочённость и подчеркнул, что сегодня граждане вместе создают общее будущее. По словам президента, все субъекты России сегодня оказывают братскую помощь новым регионам, где строятся и восстанавливаются школы, больницы, дома и дороги, а также музеи и мемориалы. Глава государства подчеркнул, что вся страна делает общее дело, а особый вклад в него вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы.
Вместе с этим российский лидер заметил, что важным шагом в укреплении государственного пространства стали и минувшие выборы, состоявшиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Предстоит большая работа, однако Путин выразил уверенность, что страна обязательно добьётся всех поставленных целей.
"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы один народ и вместе всё преодолеем и ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья. С Днём воссоединения с Россией!" — заключил президент.
Напомним, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. 12 сентября нынешнего года Путин внёс в Госдуму законопроект об установке Дня воссоединения новых регионов с РФ. Документ предлагает дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата одобрила его, а 25 сентября это сделал Совет Федерации.
ТАСС / Сергей Карпухин