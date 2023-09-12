Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с РФ

"Внести в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России <...> Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: "30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в тексте документа.

Как уточняется в пояснительной записке, этот день войдёт в историю как день принятия в РФ новых регионов на правах субъектов Российской Федерации. Событие основано на исторической общности народов, которые проживают на этих территориях, а также является результатом голосования миллионов людей, принявших такое решение.