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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 10:23

Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с РФ

Путин внёс в Думу проект о памятной дате — Дне воссоединения новых регионов с РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной. Соответствующий законопроект глава государства внёс в Госдуму, он опубликован в базе данных ГД.

"Внести в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России <...> Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: "30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в тексте документа.

Как уточняется в пояснительной записке, этот день войдёт в историю как день принятия в РФ новых регионов на правах субъектов Российской Федерации. Событие основано на исторической общности народов, которые проживают на этих территориях, а также является результатом голосования миллионов людей, принявших такое решение.

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Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. Российский лидер и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер
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