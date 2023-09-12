Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с РФ
Путин внёс в Думу проект о памятной дате — Дне воссоединения новых регионов с РФ
Президент России Владимир Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной. Соответствующий законопроект глава государства внёс в Госдуму, он опубликован в базе данных ГД.
"Внести в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России <...> Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: "30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в тексте документа.
Как уточняется в пояснительной записке, этот день войдёт в историю как день принятия в РФ новых регионов на правах субъектов Российской Федерации. Событие основано на исторической общности народов, которые проживают на этих территориях, а также является результатом голосования миллионов людей, принявших такое решение.
Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. Российский лидер и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием.
ТАСС / Антон Новодережкин