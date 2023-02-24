Пушилин рассказал, как Путин нарушил протокол церемонии в честь вступления новых регионов

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин нарушил протокол торжественной церемонии в честь присоединения к РФ четырёх новых регионов, которая проходила 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Он отметил, что момент, когда главы территорий и президент, взявшись за руки, скандировали "Россия!", произошёл именно по инициативе Путина и был не по сценарию. Об этом Пушилин заявил в эфире телеканала "Оплот ТВ".

"Как во сне это всё происходило. Президент же поломал чуть протокол. Это не было запланировано, это был порыв эмоций президента, лично его ощущения. По сути, он должен был уже уходить. Гимн сыграл... и всё. А он выходит и нас зовёт. Мы как бы: нет, у нас другое по плану", — отметил он.