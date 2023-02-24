Пушилин рассказал, как Путин нарушил протокол церемонии в честь вступления новых регионов
Пушилин: Путин внёс изменения в протокол церемонии 30 сентября
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин нарушил протокол торжественной церемонии в честь присоединения к РФ четырёх новых регионов, которая проходила 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Он отметил, что момент, когда главы территорий и президент, взявшись за руки, скандировали "Россия!", произошёл именно по инициативе Путина и был не по сценарию. Об этом Пушилин заявил в эфире телеканала "Оплот ТВ".
"Как во сне это всё происходило. Президент же поломал чуть протокол. Это не было запланировано, это был порыв эмоций президента, лично его ощущения. По сути, он должен был уже уходить. Гимн сыграл... и всё. А он выходит и нас зовёт. Мы как бы: нет, у нас другое по плану", — отметил он.
Пушилин добавил, что Путин несколько раз звал его и других глав новых регионов. Лидеры вошедших в состав РФ территорий были удивлены тому, что президент решил нарушить протокол мероприятия. При этом Пушилин подчеркнул, что в тот день произошло то, о чём много лет мечтали жители Донбасса.
Лайф напоминает, что 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Президент и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием.
ТАСС / Михаил Метцель