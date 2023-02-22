Пушилин рассказал Лайфу, стоит ли верить словам Байдена о нежелании нападать на Россию

Нельзя верить словам президента США Джо Байдена о нежелании Запада нападать на Россию, заявил Лайфу врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе митинга-концерта на стадионе "Лужники". Он напомнил, что в эпоху действия Минских соглашений, несмотря на явное пренебрежение ими Украиной, западные страны-гаранты так же вводили в заблуждение российскую сторону.

"Ни Байдену, ни всем тем, кто сейчас ориентируется на США, верить нельзя. Мы же видели это всё, ощущали, прекрасно осознавали, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения... А сейчас мы увидели чистосердечное признание в том, что так и было задумано, что [соглашениями] нужно было потянуть время... Мы слышали это и от [Ангелы] Меркель, и от [Франсуа] Олланда, и от [Бориса] Джонсона. Кому из них сейчас можно верить?" — сказал он.