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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 14:28
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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ

Госдума одобрила в первом чтении и в целом текст законопроекта об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ ранее предложил к рассмотрению президент РФ Владимир Путин.

Если законопроект будет принят, то поправки коснутся закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В пояснительной записке подчёркивается, что воссоединение регионов базируется на исторической общности народов и подкрепляется результатами проведённых референдумов.

Пасечник поблагодарил Путина за идею установить День воссоединения с Россией
Пасечник поблагодарил Путина за идею установить День воссоединения с Россией

Напомним, 12 сентября президент РФ Владимир Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава государства внёс законопроект в Госдуму, им предлагается дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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