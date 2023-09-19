Госдума одобрила в первом чтении и в целом текст законопроекта об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ ранее предложил к рассмотрению президент РФ Владимир Путин.

Если законопроект будет принят, то поправки коснутся закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В пояснительной записке подчёркивается, что воссоединение регионов базируется на исторической общности народов и подкрепляется результатами проведённых референдумов.