Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ
Госдума одобрила в первом чтении и в целом текст законопроекта об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ ранее предложил к рассмотрению президент РФ Владимир Путин.
Если законопроект будет принят, то поправки коснутся закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В пояснительной записке подчёркивается, что воссоединение регионов базируется на исторической общности народов и подкрепляется результатами проведённых референдумов.
Напомним, 12 сентября президент РФ Владимир Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава государства внёс законопроект в Госдуму, им предлагается дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России".
ТАСС / Валентин Спринчак