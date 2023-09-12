Пасечник поблагодарил Путина за идею установить День воссоединения с Россией

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за инициативу назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

"От себя и всех жителей Луганщины благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за эту очень важную для нас инициативу. <...> Для всех нас это праздничная дата, это день нашего возвращения домой, в дружную семью большой России", — написал он в своём телеграм-канале.

Пасечник отметил, что 30 сентября стало исторически значимой датой для всех жителей республики, поскольку именно в этот день был подписан договор о принятии ЛНР в состав России.