Пасечник поблагодарил Путина за идею установить День воссоединения с Россией
Пасечник назвал 30 сентября праздником возвращения Луганщины домой
Обложка © ТАСС / Александр Река
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за инициативу назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
"От себя и всех жителей Луганщины благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за эту очень важную для нас инициативу. <...> Для всех нас это праздничная дата, это день нашего возвращения домой, в дружную семью большой России", — написал он в своём телеграм-канале.
Пасечник отметил, что 30 сентября стало исторически значимой датой для всех жителей республики, поскольку именно в этот день был подписан договор о принятии ЛНР в состав России.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин предложил назначить 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава государства внёс законопроект в Госдуму, им предлагается дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России".