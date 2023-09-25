Совет Федерации одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с РФ
Совет Федерации одобрил закон об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Решение было принято на первом пленарном заседании осенней сессии.
В сопроводительных материалах к закону указывается, что 30 сентября 2022 года войдёт в новейшую историю как день принятия в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов страны.
Подчёркивается, что это событие стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без внешнего вмешательства "определять свой политический статус, осуществлять своё экономическое, социальное развитие".
Напомним, предложение об установлении нового праздника сделал президент России Владимир Путин. Он внёс соответствующий законопроект в Госдуму, им предлагается дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата парламента приняла закон в первом чтении.
ТАСС / Валерий Шарифулин