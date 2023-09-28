Новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией
Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией
Празднование Дня России в Донецке. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В России официально появился новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — с нашей страной. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
В документе, который уже вступил в силу, подчёркивается, что это событие основано на исторической общности народов, является результатом волеизъявления миллионов людей.
Новая памятная дата назначена на 30 сентября, поскольку именно в этот день в 2022 году президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. 12 сентября нынешнего года Путин внёс в Госдуму законопроект об установке Дня воссоединения новых регионов с РФ. Документ предлагает дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата одобрила его, а 25 сентября это сделал Совет Федерации.