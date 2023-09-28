Новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией

В России официально появился новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — с нашей страной. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

В документе, который уже вступил в силу, подчёркивается, что это событие основано на исторической общности народов, является результатом волеизъявления миллионов людей.