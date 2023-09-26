В Кремле рассказали, будет ли страна отмечать годовщину воссоединения с новыми регионами
Песков: Россия отпразднует первую годовщину воссоединения с новыми регионами
Россия отметит первую годовщину воссоединения с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это обязательно будет отмечаться", — сказал он.
Однако, отметил представитель Кремля, пока нет ясности в том, будет ли участвовать в торжествах президент Владимир Путин.
Напомним, 12 сентября Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об установке 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с РФ. Документ предлагает дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата одобрила его, а вчера, 25 сентября, это сделал Совет Федерации.
ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL