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26 сентября, 10:35

В Кремле рассказали, будет ли страна отмечать годовщину воссоединения с новыми регионами

Песков: Россия отпразднует первую годовщину воссоединения с новыми регионами

Россия отметит первую годовщину воссоединения с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это обязательно будет отмечаться", сказал он.

Однако, отметил представитель Кремля, пока нет ясности в том, будет ли участвовать в торжествах президент Владимир Путин.

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Напомним, 12 сентября Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об установке 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с РФ. Документ предлагает дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата одобрила его, а вчера, 25 сентября, это сделал Совет Федерации.

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ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

Александр Юнашев
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