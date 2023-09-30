День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября На сегодняшний день, 30 сентября, в России выпадает новый праздник, посвящённый возвращению в её состав исторических земель. А ещё в этот день отмечается важная церковная дата. Подробнее — в материале Life.ru 71496 71496 30 сентября — День воссоединения России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Фото © Агентство «Москва» / Александр Авилов

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

30 сентября в России отмечается новый праздник — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Этот праздник: Утверждён законом от 28 сентября 2023 года.

Будет отмечаться ежегодно 30 сентября.

Приурочен к дате подписания договоров о возвращении этих земель в состав России.

Референдумы о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав РФ состоялись 23–27 сентября 2022 года. Подавляющее большинство участников голосования высказались за воссоединение этих исконно российских земель с исторической родиной: в ДНР — 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам этих референдумов, после чего подписал договоры с главами этих четырёх регионов о принятии в состав России.

Ранее в этом месяце президент РФ внёс в Госдуму закон, который официально установил новую памятную дату России — 30 сентября — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. И нижняя и верхняя палаты парламента одобрили эту инициативу, документ был отправлен на подпись главе государства и утверждён 28 сентября. Так, в Херсонской области День воссоединения с Россией уже объявлен праздничным и нерабочим.

День Интернета в России

День российского Интернета 30 сентября. Фото © Unsplash

30 сентября отмечается День Интернета в России — праздник, посвящённый именно Рунету. Вот что он из себя представляет: Этот праздник российский, неофициальный.

Был придуман в 1998 году.

Его инициатор — частная IT-компания.

В этот день принято рассказывать об истоках Интернета и его отечественного сегмента.

Праздновать 30 сентября День Интернета в России в 1998 году предложила компания IT Infoart Stars. Её идею тогда поддержали другие представители интернет-отрасли, а их тогда было ещё не так много. Также, как утверждается, была проведена первая «перепись» пользователей Рунета, и их насчитали миллион человек.

На самом деле как в России, так и в мире несколько праздников, посвящённых Всемирной паутине. Так, 4 апреля отмечается Международный день Интернета, 7 апреля — День рождения Рунета, 19 сентября — ещё один День Интернета, но посвящённый регистрации доменной зоны СССР — .su. И это неполный список. Обилие таких праздников можно объяснить важностью Интернета в жизни современного человека.

В России около 35 миллионов активных абонентов фиксированного доступа в Интернет, реальных пользователей же в несколько раз больше. По данным Mediascope, Всемирной паутиной в нашей стране пользуется около 80% населения в возрасте старше 12 лет или около 100 млн человек. Причём в среднем мы проводим в Интернете около 3,5 часа в день. Подростки на это тратят до шести часов в день, пенсионеры — около часа. Согласно опросу ВЦИОМа, россияне считают Интернет одним из самых важных технических изобретений последних десятилетий.

Международный день переводчика

30 сентября — Международный день переводчика. На фото — работа переводчиков на Генассамблее ООН. © ТАСС / AP / Mary Altaffer

30 сентября в России и других странах отмечается Международный день переводчика. Вот что о нём известно: Это интернациональный профессиональный праздник.

Учреждён Международной федерацией переводчиков в 1991 году.

Утверждён Генассамблеей ООН в 2017 году под названием Международный день перевода.

Приурочен ко Дню памяти святого Иеронима, переводчика Библии на латинский.

В этот день проходят семинары, съезды, конференции переводчиков.

Цель Международного дня переводчика (перевода) — напомнить, насколько важно это ремесло, какую роль оно играет в жизни каждого из нас, сближении народов, развитии культуры, науки. Профессиональные переводчики раскрывают для носителей одного языка богатства, которые накоплены в других. Раньше знания, культура передавались только устно и через книги, а теперь также посредством мультфильмов, кино, музыки. Каждый день, открывая ли соцсеть, смотря ли фильм, работая ли на компьютере, мы так или иначе сталкиваемся с плодами трудов переводчиков.

Уже несколько десятков лет учёные и программисты работают над программами автоматического перевода. Такие приложения достигли большого успеха, но пока не могут заменить человека, который способен воспринимать фразу из произведения не только как совокупность слов. Профессиональный переводчик способен учитывать, в какое историческое время автор написал эти строки, в каких исторических реалиях, какой скрытый смысл мог вложить.

В России День переводчика в полном масштабе отмечают с 2004 года. Большую поддержку этому оказали легенды русского переводческого дела Виктор Суходрев, Леонид Володарский, Виктор Голышев и другие. Сегодня — день, когда можно и нужно сказать спасибо представителям этой сложной и интересной профессии.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Святые Вера, Надежда, любовь и мать их София. Икона работы Карпа Золотарёва (1685 год) © Wikipeda

30 сентября в России отмечается праздник под названием День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Рассказываем о нём: Это православный церковный праздник.

Отмечается каждый год 30 (17 по старому стилю) сентября, дата не меняется.

Верующие в этот день обращают свои молитвы к святым мученицам.

В храмах совершаются посвящённые им службы.

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии во II веке. Настоящие имена девочек: Пистис, Эльпис и Агапэ. На Руси их перевели по смыслу, а вот имя их матери — Софьи — оставили без изменения. Она была христианкой, а тогда, во времена императора Адриана, шли жестокие гонения на представителей этой веры. Девочки по примеру матери приняли крещение. Их схватили, когда Вере было двенадцать лет, Надежде — десять, а Любови — девять.

Так как они отказались отречься от Христа, император повелел истязать и убить девочек на глазах у их матери. Та не отказалась от веры, даже видя страдания своих детей. Через три дня после их похорон она умерла у могилы, последнее пристанище нашла там же. Мощи святых мучениц с тех пор не раз переносились. Сейчас они покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо. К ним постоянно приезжают паломники.

Приметы 30 сентября

Вселенские бабьи именины

В народе же в этот день отмечали праздник под названием Всесветные бабьи именины, потому что имена Вера, Надежда, Любовь и Софья были и есть очень распространёнными. На Руси это был один из главных женских праздников. Представительниц прекрасного пола нельзя было обижать. В то же время считалось, что кто поплачет в этот день, не проронит ни слезы за весь будущий год, поэтому девушки старались выдавить хоть слезинку. Для этого рассуждали о своей непростой женской доле, вспоминали тяжёлую судьбу родных. Смеяться в день памяти святых мучениц было нельзя. По традиции на праздник готовили каравай, и по тому, насколько он удался, судили, сколько счастья, любви и здоровья будет в доме. В молитвах верующие просили семейного благополучия, достатка. Свадьбы в этот день были под негласным запретом.

Погодные приметы 30 сентября

Журавли на юг полетели — на Покров (14 октября) будет мороз.

Белка начала линять снизу вверх — зима будет суровой.

Зяблики летают — быть стуже.

Дождь в этот день — к снежной зиме.

Пасмурная погода — к тёплым дням.

Именинники 30 сентября

30 сентября именины у народной артистки России Надежды Бабкиной. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 30 сентября, именины у обладателей следующих имён: Вера;

Надежда;

Любовь;

Софья;

Иван;

Илья;

Ирина;

Александра;

Павел;

Серафим;

Феодосий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев