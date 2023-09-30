30 сентября: Международный день переводчика – 2023
О том, когда отмечается Международный день переводчика, об истории и традициях праздника, интересных фактах, связанных с этой профессией, читайте на Life.ru.
Международный день переводчика в 2023 году, как и прежде, отмечается в России и мире 30 сентября. Фото © Freepik
Каждый год во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается Международный день переводчика. В 2023 году его широко празднуют письменные и устные переводчики, синхронисты, специалисты по языкам коренных народов и языку жестов — все те, кто позволяет людям лучше понимать друг друга и получать доступ к информации на понятном каждому языке. Переводчики играют жизненно важную роль в современном глобализированном мире, где общение на разных языках и между разными культурами имеет основополагающее и всё возрастающее значение.
Когда отмечают Международный день переводчика
Хотя важность деятельности переводчиков отмечал ещё Александр Сергеевич Пушкин, называвший их "почтовыми лошадьми просвещения", профессиональный праздник у переводчиков появился только в 1991 году. Тогда Международная федерация переводчиков (International Fédération Internationale des Traducteurs, FIT) провозгласила 30 сентября Международным днём переводчика (International Translation Day).
Сама FIT была основана в 1953 году в Париже и сегодня объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран по всему миру с целью обмена опытом, полезной информацией и укрепления связей между национальными организациями в интересах их переводчиков, а также для продвижения перевода как профессии и искусства.
История и традиции праздника
Дата 30 сентября была выбрана неслучайно. В католической традиции это день памяти святого Иеронима Стридонского, известного в первую очередь тем, что в IV веке он совершил полный перевод еврейских текстов Ветхого и Нового Завета на латынь. В XVI веке его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, Иероним считается создателем глаголицы.
Иероним Стридонский был высокообразованным человеком, много путешествовал и в молодости совершил паломничество на Святую землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом, изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его собственным словам, "лишь скорпионов и диких зверей". Ещё, согласно притче, он вынул занозу из лапы льва и зверь стал его верным другом. Поэтому святой Иероним часто изображается как учёный, занятый переводом, а у его ног расположился лев. Правда, переводами Иероним занимался, уже вернувшись из пустыни, после того как в 386 году обосновался в Вифлееме.
В западной культуре святой Иероним считается небесным покровителем всех переводчиков. В ООН с 2005 года проводится конкурс имени святого Иеронима на лучший письменный перевод на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском, а также немецком языках. Цель конкурса, в котором могут участвовать сотрудники постоянных миссий, аккредитованных при ООН, а также студенты партнёрских университетов, — продвижение многоязычия и распространение информации о важности работы переводчиков в осуществлении многосторонней дипломатии.
В рамках Дня переводчика проводятся различные мероприятия: конгрессы и конференции, корпоративные праздники и просветительские акции, обучающие тренинги, круглые столы и семинары. Каждый год они посвящены определённой теме. Так, в разные годы Международный день переводчика проходил под девизами "Перевод — основа многоязычия и культурного многообразия", "Ответственность переводчика перед профессией и обществом", "Много языков — одна профессия", "Терминология: слова имеют значение", "Стандарт качества в многоголосом мире", "Наведение мостов между культурами", "Перевод как межкультурная связь", "Объединённый мир — вне лингвистических барьеров", "Право на язык: основа всех человеческих прав", "Меняющийся облик устного и письменного перевода", "Устный и письменный перевод: соединяя миры", "Перевод: содействие развитию культурного наследия в эпоху перемен", "Мир без барьеров: роль языковых профессионалов в построении культуры, взаимопонимания и прочного мира", "Перевод раскрывает многоликость человечества" и другими.
Неплохую военную драму о профессии переводчика снял легендарный Гай Ричи в 2022 году. © Кадр из фильма "Переводчик" / сайт "Кинопоиск"
Профессия — переводчик
Где нужно учиться, чтобы стать переводчиком
Для того чтобы стать переводчиком в России, необходимо получить специальное образование в области переводов. Существует несколько учебных заведений, которые предлагают программы по подготовке переводчиков.
Одним из самых престижных учебных заведений, где можно получить образование в области переводов, является Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). МГИМО предлагает программы бакалавриата и магистратуры по направлению "перевод и переводоведение". Обучение в МГИМО осуществляется на высоком уровне и включает изучение различных языков, лингвистики, культурологии и других дисциплин, необходимых для успешной работы переводчиком.
Ещё один престижный университет, где можно получить образование в области переводов, — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). В СПбГУ есть факультет иностранных языков и литературы, который предлагает программы по подготовке переводчиков. Обучение в СПбГУ также включает изучение различных языков, лингвистики и культурологии.
Также стоит отметить Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), который специализируется на образовании в области языков и перевода. В МГЛУ можно получить образование по направлениям "перевод и переводоведение" и "лингвистика". Университет предлагает широкий выбор языков для изучения, а также проводит практические занятия и стажировки, чтобы студенты могли применять свои навыки перевода на практике.
Важно отметить, что, помимо формального образования, для становления успешным переводчиком необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания. Это можно делать через самостоятельное изучение языков, чтение профессиональной литературы, участие в конференциях и семинарах, а также практикуя переводы текстов различной тематики.
Ошибки переводчиков, которые привели к катастрофам. Видео © YouTube / DaiFiveTop
Навыки и качества успешного переводчика
Навыки и качества успешного переводчика включают в себя широкий спектр профессиональных и личностных характеристик. Важно отметить, что переводчик должен не только обладать отличным знанием языка, но и уметь эффективно передавать смысл и контекст оригинального текста. Вот некоторые из ключевых навыков и качеств, которые помогают переводчику быть успешным.
- Знание языка. Одним из самых важных навыков для переводчика является глубокое знание языка, с которым он работает. Переводчик должен не только быть знатоком грамматических правил и словарного запаса, но и понимать культурные особенности и нюансы языка. Это позволяет ему точно передавать смысл и интенцию оригинального текста.
- Коммуникативные навыки. Успешный переводчик должен обладать отличными коммуникативными навыками. Он должен быть способен эффективно общаться как на родном языке, так и на языке перевода. Это включает умение слушать, задавать вопросы для уточнения и выражать свои мысли ясно и точно.
- Знание предметной области. В зависимости от специализации переводчика он должен обладать глубоким знанием предметной области, в которой работает. Например, медицинский переводчик должен быть знаком с медицинской терминологией и процедурами, а юридический переводчик должен иметь понимание правовых систем и терминологии.
- Исследовательские навыки. Переводчик должен быть хорошим исследователем, способным находить и проверять информацию для подтверждения точности перевода. Он должен быть в состоянии использовать различные ресурсы, такие как словари, электронные базы данных и специализированные руководства.
- Грамотность и стиль. Успешный переводчик должен обладать отличными навыками письма на языке перевода. Он должен уметь поддерживать грамматическую правильность, структуру предложений и стиль оригинального текста.
- Стрессоустойчивость. Переводчик должен быть способным работать в стрессовых условиях и соблюдать сроки. Он должен быть готов к неожиданным ситуациям и быстро адаптироваться к новым требованиям.
- Культурная чувствительность. Успешный переводчик должен быть культурно чувствительным и уметь адаптировать перевод к целевой аудитории. Он должен учитывать различия в культурных нормах, ценностях и обычаях, чтобы обеспечить точность и понимание перевода.
- Технические навыки. В современном мире переводчикам приходится работать с различными техническими инструментами, такими как компьютерные программы для перевода и редактирования текста, электронные словари и терминологические базы данных. Поэтому важно иметь хорошее понимание и умение использовать такие инструменты.
- Профессиональная этика. Успешный переводчик должен придерживаться высоких стандартов профессиональной этики. Он должен соблюдать конфиденциальность, точность и надёжность в своей работе, а также быть готовым к постоянному самообразованию и профессиональному развитию.
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В целом успешный переводчик должен обладать комбинацией языковых, коммуникативных, предметных и личностных навыков. Это позволит ему эффективно передавать информацию между языками и культурами, обеспечивая точность и понимание перевода.
Перспективы профессии переводчика
Несмотря на активное развитие машинного перевода и технологий искусственного интеллекта (ИИ), профессия переводчика в нашем глобализированном мире остаётся высоковостребованной и перспективной. Переводчики играют ключевую роль в обеспечении коммуникации между людьми, говорящими на разных языках, помогают преодолевать языковые и культурные барьеры.
Одной из основных причин, делающих профессию переводчика перспективной, является растущий спрос на услуги перевода. В условиях глобализации и развития Интернета всё больше компаний и организаций стремятся расширить свою деятельность за пределами своей страны. Помимо перевода документов, контрактов, веб-сайтов и других материалов на различные языки, с чем технологии ИИ до сих пор справляются только под контролем человека, также существует постоянная потребность в устном переводе на конференциях, деловых встречах и других мероприятиях.
Второй фактор, который делает профессию переводчика привлекательной, — это возможность работы в различных сферах и отраслях. Переводчики могут специализироваться в различных областях, таких как медицина, право, технологии, наука, финансы и многое другое. Это позволяет переводчикам выбирать работу в соответствии с их интересами и предпочтениями. Кроме того, специализация в определённой области может повысить конкурентоспособность переводчика и его возможности для карьерного роста.
Третий фактор, который делает профессию переводчика перспективной, — это возможность работы на удалённом доступе. С развитием технологий и распространением интернета всё больше компаний предлагают возможность работать удалённо. Это даёт переводчикам гибкость в выборе места работы и позволяет им совмещать работу с личными интересами.
Однако, несмотря на все преимущества профессии переводчика, существуют и несомненные вызовы. Конкуренция на рынке переводческих услуг может быть высокой, особенно при работе с популярными языками. Также переводчикам приходится всё больше конкурировать с искусственным интеллектом, который развивается стремительными темпами и уже может взять на себя рутинную работу по переводам текстов. Кто победит в этой гонке — переводчики-люди или ИИ, — покажет время.
Интересные факты о переводчиках и переводах
- Переводы имеют долгую историю начиная с древних цивилизаций. Одним из самых известных примеров является Розеттский камень, который содержит текст на трёх языках — древнеегипетском, демотическом и греческом. Эти тексты помогли археологам расшифровать древнеегипетские иероглифы.
- Теория о развитой марсианской цивилизации возникла в конце XIX века благодаря нюансам языковых значений. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли, обнаруживший на поверхности Красной планеты сетчатую структуру каналов, назвал ее canali. В итальянском языке это слово может обозначать как искусственные сооружения, так и естественные образования. Однако при переводе его работ на английский использовалось слово canals, означающее в этом языке исключительно рукотворные сооружения. Так широкой общественности был преподнесён миф о марсианских каналах, построенных марсианской цивилизацией. Впоследствии "каналы" оказались не более чем оптической иллюзией, возникшей из-за несовершенства телескопов того времени.
- Легендарное высказывание Хрущёва "Я вам покажу Кузькину мать!" ооновским переводчиком было передано буквально — Kuzma’s mother. Никто не понял смысла, но впоследствии советские атомные бомбы стали называть именем загадочной "матери Кузьмы".
- Учёные из Франции в своё время протестовали против устойчивого словосочетания "чёрная дыра" — буквальный перевод этой фразы на французский означает нечто весьма непристойное.
- Диоген никогда не жил в бочке, а у Пандоры не было никакого ящика. Путаница возникла при переводе с древнегреческого, где использовалось слово "пифос" — большой глиняный сосуд, предназначенный для хранения вина и масла, который закапывали в землю для лучшей сохранности содержимого. Поэтому ящик Пандоры правильнее было бы называть сосудом Пандоры. А Диоген, по легенде, жил именно в таком пифосе: технология изготовления бочек была древним грекам на тот момент неизвестна.