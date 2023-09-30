30 сентября: Международный день переводчика – 2023 О том, когда отмечается Международный день переводчика, об истории и традициях праздника, интересных фактах, связанных с этой профессией, читайте на Life.ru. 29 сентября, 21:01 Международный день переводчика в 2023 году, как и прежде, отмечается в России и мире 30 сентября. Фото © Freepik

Каждый год во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается Международный день переводчика. В 2023 году его широко празднуют письменные и устные переводчики, синхронисты, специалисты по языкам коренных народов и языку жестов — все те, кто позволяет людям лучше понимать друг друга и получать доступ к информации на понятном каждому языке. Переводчики играют жизненно важную роль в современном глобализированном мире, где общение на разных языках и между разными культурами имеет основополагающее и всё возрастающее значение.

Когда отмечают Международный день переводчика

Хотя важность деятельности переводчиков отмечал ещё Александр Сергеевич Пушкин, называвший их "почтовыми лошадьми просвещения", профессиональный праздник у переводчиков появился только в 1991 году. Тогда Международная федерация переводчиков (International Fédération Internationale des Traducteurs, FIT) провозгласила 30 сентября Международным днём переводчика (International Translation Day).

Сама FIT была основана в 1953 году в Париже и сегодня объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран по всему миру с целью обмена опытом, полезной информацией и укрепления связей между национальными организациями в интересах их переводчиков, а также для продвижения перевода как профессии и искусства.

История и традиции праздника

Дата 30 сентября была выбрана неслучайно. В католической традиции это день памяти святого Иеронима Стридонского, известного в первую очередь тем, что в IV веке он совершил полный перевод еврейских текстов Ветхого и Нового Завета на латынь. В XVI веке его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, Иероним считается создателем глаголицы.

Иероним Стридонский был высокообразованным человеком, много путешествовал и в молодости совершил паломничество на Святую землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом, изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его собственным словам, "лишь скорпионов и диких зверей". Ещё, согласно притче, он вынул занозу из лапы льва и зверь стал его верным другом. Поэтому святой Иероним часто изображается как учёный, занятый переводом, а у его ног расположился лев. Правда, переводами Иероним занимался, уже вернувшись из пустыни, после того как в 386 году обосновался в Вифлееме.

В западной культуре святой Иероним считается небесным покровителем всех переводчиков. В ООН с 2005 года проводится конкурс имени святого Иеронима на лучший письменный перевод на английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском, а также немецком языках. Цель конкурса, в котором могут участвовать сотрудники постоянных миссий, аккредитованных при ООН, а также студенты партнёрских университетов, — продвижение многоязычия и распространение информации о важности работы переводчиков в осуществлении многосторонней дипломатии.

В рамках Дня переводчика проводятся различные мероприятия: конгрессы и конференции, корпоративные праздники и просветительские акции, обучающие тренинги, круглые столы и семинары. Каждый год они посвящены определённой теме. Так, в разные годы Международный день переводчика проходил под девизами "Перевод — основа многоязычия и культурного многообразия", "Ответственность переводчика перед профессией и обществом", "Много языков — одна профессия", "Терминология: слова имеют значение", "Стандарт качества в многоголосом мире", "Наведение мостов между культурами", "Перевод как межкультурная связь", "Объединённый мир — вне лингвистических барьеров", "Право на язык: основа всех человеческих прав", "Меняющийся облик устного и письменного перевода", "Устный и письменный перевод: соединяя миры", "Перевод: содействие развитию культурного наследия в эпоху перемен", "Мир без барьеров: роль языковых профессионалов в построении культуры, взаимопонимания и прочного мира", "Перевод раскрывает многоликость человечества" и другими.

Неплохую военную драму о профессии переводчика снял легендарный Гай Ричи в 2022 году. © Кадр из фильма "Переводчик" / сайт "Кинопоиск"

Профессия — переводчик

Где нужно учиться, чтобы стать переводчиком

Для того чтобы стать переводчиком в России, необходимо получить специальное образование в области переводов. Существует несколько учебных заведений, которые предлагают программы по подготовке переводчиков.

Одним из самых престижных учебных заведений, где можно получить образование в области переводов, является Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). МГИМО предлагает программы бакалавриата и магистратуры по направлению "перевод и переводоведение". Обучение в МГИМО осуществляется на высоком уровне и включает изучение различных языков, лингвистики, культурологии и других дисциплин, необходимых для успешной работы переводчиком.

Ещё один престижный университет, где можно получить образование в области переводов, — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). В СПбГУ есть факультет иностранных языков и литературы, который предлагает программы по подготовке переводчиков. Обучение в СПбГУ также включает изучение различных языков, лингвистики и культурологии.

Также стоит отметить Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), который специализируется на образовании в области языков и перевода. В МГЛУ можно получить образование по направлениям "перевод и переводоведение" и "лингвистика". Университет предлагает широкий выбор языков для изучения, а также проводит практические занятия и стажировки, чтобы студенты могли применять свои навыки перевода на практике.

Важно отметить, что, помимо формального образования, для становления успешным переводчиком необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания. Это можно делать через самостоятельное изучение языков, чтение профессиональной литературы, участие в конференциях и семинарах, а также практикуя переводы текстов различной тематики.

Ошибки переводчиков, которые привели к катастрофам. Видео © YouTube / DaiFiveTop

Навыки и качества успешного переводчика

Навыки и качества успешного переводчика включают в себя широкий спектр профессиональных и личностных характеристик. Важно отметить, что переводчик должен не только обладать отличным знанием языка, но и уметь эффективно передавать смысл и контекст оригинального текста. Вот некоторые из ключевых навыков и качеств, которые помогают переводчику быть успешным.

Знание языка. Одним из самых важных навыков для переводчика является глубокое знание языка, с которым он работает. Переводчик должен не только быть знатоком грамматических правил и словарного запаса, но и понимать культурные особенности и нюансы языка. Это позволяет ему точно передавать смысл и интенцию оригинального текста. Коммуникативные навыки. Успешный переводчик должен обладать отличными коммуникативными навыками. Он должен быть способен эффективно общаться как на родном языке, так и на языке перевода. Это включает умение слушать, задавать вопросы для уточнения и выражать свои мысли ясно и точно. Знание предметной области. В зависимости от специализации переводчика он должен обладать глубоким знанием предметной области, в которой работает. Например, медицинский переводчик должен быть знаком с медицинской терминологией и процедурами, а юридический переводчик должен иметь понимание правовых систем и терминологии. Исследовательские навыки. Переводчик должен быть хорошим исследователем, способным находить и проверять информацию для подтверждения точности перевода. Он должен быть в состоянии использовать различные ресурсы, такие как словари, электронные базы данных и специализированные руководства. Грамотность и стиль. Успешный переводчик должен обладать отличными навыками письма на языке перевода. Он должен уметь поддерживать грамматическую правильность, структуру предложений и стиль оригинального текста. Стрессоустойчивость. Переводчик должен быть способным работать в стрессовых условиях и соблюдать сроки. Он должен быть готов к неожиданным ситуациям и быстро адаптироваться к новым требованиям. Культурная чувствительность. Успешный переводчик должен быть культурно чувствительным и уметь адаптировать перевод к целевой аудитории. Он должен учитывать различия в культурных нормах, ценностях и обычаях, чтобы обеспечить точность и понимание перевода. Технические навыки. В современном мире переводчикам приходится работать с различными техническими инструментами, такими как компьютерные программы для перевода и редактирования текста, электронные словари и терминологические базы данных. Поэтому важно иметь хорошее понимание и умение использовать такие инструменты. Профессиональная этика. Успешный переводчик должен придерживаться высоких стандартов профессиональной этики. Он должен соблюдать конфиденциальность, точность и надёжность в своей работе, а также быть готовым к постоянному самообразованию и профессиональному развитию.

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В целом успешный переводчик должен обладать комбинацией языковых, коммуникативных, предметных и личностных навыков. Это позволит ему эффективно передавать информацию между языками и культурами, обеспечивая точность и понимание перевода.

Перспективы профессии переводчика

Несмотря на активное развитие машинного перевода и технологий искусственного интеллекта (ИИ), профессия переводчика в нашем глобализированном мире остаётся высоковостребованной и перспективной. Переводчики играют ключевую роль в обеспечении коммуникации между людьми, говорящими на разных языках, помогают преодолевать языковые и культурные барьеры.

Одной из основных причин, делающих профессию переводчика перспективной, является растущий спрос на услуги перевода. В условиях глобализации и развития Интернета всё больше компаний и организаций стремятся расширить свою деятельность за пределами своей страны. Помимо перевода документов, контрактов, веб-сайтов и других материалов на различные языки, с чем технологии ИИ до сих пор справляются только под контролем человека, также существует постоянная потребность в устном переводе на конференциях, деловых встречах и других мероприятиях.

Второй фактор, который делает профессию переводчика привлекательной, — это возможность работы в различных сферах и отраслях. Переводчики могут специализироваться в различных областях, таких как медицина, право, технологии, наука, финансы и многое другое. Это позволяет переводчикам выбирать работу в соответствии с их интересами и предпочтениями. Кроме того, специализация в определённой области может повысить конкурентоспособность переводчика и его возможности для карьерного роста.

Третий фактор, который делает профессию переводчика перспективной, — это возможность работы на удалённом доступе. С развитием технологий и распространением интернета всё больше компаний предлагают возможность работать удалённо. Это даёт переводчикам гибкость в выборе места работы и позволяет им совмещать работу с личными интересами.

Однако, несмотря на все преимущества профессии переводчика, существуют и несомненные вызовы. Конкуренция на рынке переводческих услуг может быть высокой, особенно при работе с популярными языками. Также переводчикам приходится всё больше конкурировать с искусственным интеллектом, который развивается стремительными темпами и уже может взять на себя рутинную работу по переводам текстов. Кто победит в этой гонке — переводчики-люди или ИИ, — покажет время.

Интересные факты о переводчиках и переводах

Переводы имеют долгую историю начиная с древних цивилизаций. Одним из самых известных примеров является Розеттский камень, который содержит текст на трёх языках — древнеегипетском, демотическом и греческом. Эти тексты помогли археологам расшифровать древнеегипетские иероглифы.

Одним из самых известных примеров является Розеттский камень, который содержит текст на трёх языках — древнеегипетском, демотическом и греческом. Эти тексты помогли археологам расшифровать древнеегипетские иероглифы. Теория о развитой марсианской цивилизации возникла в конце XIX века благодаря нюансам языковых значений. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли, обнаруживший на поверхности Красной планеты сетчатую структуру каналов, назвал ее canali. В итальянском языке это слово может обозначать как искусственные сооружения, так и естественные образования. Однако при переводе его работ на английский использовалось слово canals, означающее в этом языке исключительно рукотворные сооружения. Так широкой общественности был преподнесён миф о марсианских каналах, построенных марсианской цивилизацией. Впоследствии "каналы" оказались не более чем оптической иллюзией, возникшей из-за несовершенства телескопов того времени.

возникла в конце XIX века благодаря нюансам языковых значений. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли, обнаруживший на поверхности Красной планеты сетчатую структуру каналов, назвал ее canali. В итальянском языке это слово может обозначать как искусственные сооружения, так и естественные образования. Однако при переводе его работ на английский использовалось слово canals, означающее в этом языке исключительно рукотворные сооружения. Так широкой общественности был преподнесён миф о марсианских каналах, построенных марсианской цивилизацией. Впоследствии "каналы" оказались не более чем оптической иллюзией, возникшей из-за несовершенства телескопов того времени. Легендарное высказывание Хрущёва "Я вам покажу Кузькину мать!" ооновским переводчиком было передано буквально — Kuzma’s mother. Никто не понял смысла, но впоследствии советские атомные бомбы стали называть именем загадочной "матери Кузьмы".

Никто не понял смысла, но впоследствии советские атомные бомбы стали называть именем загадочной "матери Кузьмы". Учёные из Франции в своё время протестовали против устойчивого словосочетания "чёрная дыра" — буквальный перевод этой фразы на французский означает нечто весьма непристойное.

— буквальный перевод этой фразы на французский означает нечто весьма непристойное. Диоген никогда не жил в бочке, а у Пандоры не было никакого ящика. Путаница возникла при переводе с древнегреческого, где использовалось слово "пифос" — большой глиняный сосуд, предназначенный для хранения вина и масла, который закапывали в землю для лучшей сохранности содержимого. Поэтому ящик Пандоры правильнее было бы называть сосудом Пандоры. А Диоген, по легенде, жил именно в таком пифосе: технология изготовления бочек была древним грекам на тот момент неизвестна.

Авторы Андрей Соколов