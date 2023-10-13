Регион

Уведомления отключены

13 октября, 14:54

Shaman назвал истинную причину, почему бросил первую жену с дочкой

Shaman сказал, что расстался с первой женой из-за её нежелания уезжать в Москву

<p>Ярослав Дронов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Ярослав Дронов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, опроверг слухи, что его первая жена (Марина Рощупкина) преподавала ему музыку. Об этом он рассказал в киноинтервью "Откровенно с Татаркой" блогеру Лилии Абрамовой.

Ярослав Дронов и Марина Рощупкина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

Ярослав Дронов и Марина Рощупкина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shaman.me

"Мне было 16, ей — 22 года. Она никогда у меня не преподавала, она всегда преподавала детишкам семи-восьми лет в музыкальной школе. Знакомы мы были очень давно, однажды я зашёл в музыкальную школу, мне нужно было что-то передать, и пошло–поехало", — объяснил исполнитель.

По его словам, родственники не поддержали его выбор, но пара всё равно расписалась, потому что жила независимо и молодые люди сами себя обеспечивали. Отношения с избранницей испортились после того, как Shaman переехал в Москву. Рощупкина осталась в Новомосковске Тульской области с их общей дочерью Варей, так как не хотела начинать всё с нуля в большом городе, пояснил певец.

Shaman также признался, что спокойно отнёсся к слухам, что его жена встречалась с музыкантом Олегом Паламарчуком. Он узнал об этом, когда его соперник был болен и попал в больницу. Shaman считает Паламарчука настоящим виртуозом-гитаристом и даже хотел обнародовать его материал для широкой публики.

Ярослав Дронов (певец Shaman) с женой Еленой Мартыновой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Elena Martynova

Ярослав Дронов (певец Shaman) с женой Еленой Мартыновой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Elena Martynova

Сейчас Shaman счастлив с Еленой Мартыновой, которая старше его на 14 лет. По словам музыканта, она сама позвонила ему после одного мероприятия и предложила организовать концерт. Как оказалось, это был лишь предлог познакомиться. Shaman подчеркнул, что Мартынова не помогала ему в карьере. Хотя певца часто упрекают, что стать звездой он смог благодаря связям возлюбленной.

"От неё есть внутренняя и психологическая поддержка. Но свою тележку в гору я затолкал сам", — отметил музыкант.

"Он везде": Музыкальный критик объяснил столь высокую популярность Shaman

"Он везде": Музыкальный критик объяснил столь высокую популярность Shaman

Напомним, Shaman не афишировал, что вступил во второй брак. Однако его новая супруга (Елена Мартынова) ещё в прошлом году рассказала, что пять лет назад вышла замуж за великого человека, опубликовав совместное фото с музыкантом.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов )
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров