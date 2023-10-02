"Он везде": Музыкальный критик объяснил столь высокую популярность Shaman

Сейчас певец Shaman — номер один на российской эстраде, он участвует во всех патриотических концертах и много гастролирует. Так музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, в котором россияне выбрали Shaman певцом года.

"Shaman участвует во всех патриотических концертах, где бы они ни были. Ярослав прям везде. Так как он в информационном поле чаще всего появляется, то и другие певцы со своими заслугами уходят на второй план. Shaman попал в патриотические тренды, и он везде в информационном пространстве", — отметил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, к Shaman нужно относиться как к лучшему исполнителю патриотических песен, но не стоит забывать Николая Расторгуева, Григория Лепса и Александра Розенбаума, которые многое сделали для российской эстрады.

"Мне кажется, немного некорректно составлен список, потому что не названы направления. Происходит патриотически направленный перекос. Если певец исполняет патриотические песни, то, по данным ВЦИОМ, он на высочайших позициях, все остальные просто поют какие-то песни и не учитываются. Это странно", — отметил критик.