Россияне назвали Shaman и Полину Гагарину лучшими исполнителями 2023 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил результаты опроса, где россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей 2023 года.

Первое место россияне отдали Shaman, у него 33% голосов. На втором месте расположился Олег Газманов, который в прошлом году занимал первое место, за него — 11% россиян. На третьем месте — Николай Басков с 10%. Далее идут Сергей Лазарев — 8%, Григорий Лепс и Филипп Киркоров — по 7%, Лев Лещенко, за которого проголосовали 5% россиян. Во время проведения опроса россияне также голосовали за Леонида Агутина, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, Диму Билана и Александра Маршала.

Shaman чаще выбирали женщины — 35% среди опрошенных, а также россияне от 45 лет (41%).

Лучшей певицей выбрали Полину Гагарину, за неё проголосовало 19%. Потом следует Лариса Долина — 11%. Россияне также отмечали Анну Asti, Валерию, Пелагею и Ирину Аллегрову. 3% голосовали за Аллу Пугачёву, Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу.

За Гагарину большинство голосов отдавали женщины — 21%, мужчин же было 14%.