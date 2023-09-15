Журналисты выяснили, служил ли SHAMAN в армии
РИА "ФедералПресс": Певца SHAMAN не призовут в армию даже после нового закона
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) © ТАСС / Сергей Карпухин
Прогремевший на всю страну после начала специальной военной операции (СВО) российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отличается своими патриотичными песнями. Так, в июле он выпустил клип на песню "Мой бой". Музыкант как-то рассказывал о туре по новым регионам страны, и некоторые поклонники артиста призывали его отправиться на передовую. При этом SHAMAN уже 31 год, и он не подпадает под действие нового закона о повышении призывного возраста. А чем певец занимался до этого и служил ли он в армии, выяснило РИА "ФедералПресс".
Снятый в зоне СВО клип SHAMAN "Мой бой". Видео © YouTube / "Мой бой"
Как пишет агентство, исходя из биографии музыканта, размещённой в открытых источниках, можно сделать вывод, что большую часть призывного возраста Ярослав Дронов учился, а следовательно, имел законную отсрочку от призыва. В возрасте 21 года певец закончил обучение в Новомосковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки и переехал в Москву, где сразу же поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Там Дронов выбрал программу бакалавриата по специальности эстрадно-джазового пения, которая предусматривает четыре года обучения.
Таким образом, к моменту окончания академии певцу исполнилось 25 лет, а призыву на тот момент подлежали граждане до 27. Поэтому, как отмечает агентство, можно сделать вывод, что SHAMAN никогда не служил в армии. Сам певец и его представители также никогда не упоминали об этом.
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