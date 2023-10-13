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13 октября, 12:54
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На шеф-повара Ивлева подали в суд после его рулета-рекордсмена в Екатеринбурге

Организатор фестиваля "Да, шеф!" требует от повара Ивлева 664 тыс. рублей

Компания Graffin-event подала в суд на ресторатора и телеведущего Константина Ивлева, который якобы не доплатил ей за организацию гастрономического фестиваля "Да, шеф!" в Екатеринбурге. Об этом пишет SHOT.

Константин Ивлев сделал самый большой рулет в России. Фото © VK / Екатеринбург, Новости 24

Константин Ивлев сделал самый большой рулет в России. Фото © VK / Екатеринбург, Новости 24

Мероприятие проходило ещё в июле, на нём Ивлев с командой установили рекорд России, приготовив огромный рулет из ветчины и сыра весом в 41 килограмм. По мнению Graffin-event, повар не доплатил за организацию фестиваля 664 тысячи рублей. Также недовольна осталась компания "Русагро", которая предоставила майонез для рулета, но он якобы не был оплачен в полном объёме.

Приготовление рулета-рекордсмена. Видео © Видео © VK / Да, шеф!

Сам Ивлев пока никак не прокомментировал ситуацию. После фестиваля он улетел обратно в Москву. А его рулет вошёл в Книгу рекордов России.

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Ранее российский ресторатор и телеведущий Константин Ивлев выиграл суд против сети "Мясницкий ряд", доказав, что компания незаконно использовала его фотографию на продукции. Теперь ответчик обязан выплатить почти 3,5 миллиона рублей.

Обложка ©

VK / Екатеринбург, Новости 24

Татьяна Миссуми
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