На шеф-повара Ивлева подали в суд после его рулета-рекордсмена в Екатеринбурге

Компания Graffin-event подала в суд на ресторатора и телеведущего Константина Ивлева, который якобы не доплатил ей за организацию гастрономического фестиваля "Да, шеф!" в Екатеринбурге. Об этом пишет SHOT.

Константин Ивлев сделал самый большой рулет в России. Фото © VK / Екатеринбург, Новости 24

Мероприятие проходило ещё в июле, на нём Ивлев с командой установили рекорд России, приготовив огромный рулет из ветчины и сыра весом в 41 килограмм. По мнению Graffin-event, повар не доплатил за организацию фестиваля 664 тысячи рублей. Также недовольна осталась компания "Русагро", которая предоставила майонез для рулета, но он якобы не был оплачен в полном объёме.

Приготовление рулета-рекордсмена. Видео © Видео © VK / Да, шеф!

Сам Ивлев пока никак не прокомментировал ситуацию. После фестиваля он улетел обратно в Москву. А его рулет вошёл в Книгу рекордов России.