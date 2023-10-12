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12 октября, 13:03

Ресторатор Пинский рассказал о самочувствии после сообщений о "пробитой голове"

Ресторатор и совладелец Starbucks и Domino’s Pizza Антон Пинский рассказал, что не получил серьёзных травм, врезавшись в столб в центре Москвы. По его словам, сотрудники скорой помощи подтвердили, что беспокоиться не о чем и обработали рану зелёнкой.

"Мелкая ссадина, даже нечего обсуждать. Споткнулся и немного задел столб. После этого продолжил рабочий день, но заботливые сотрудники вызвали скорую помощь, которая подтвердила, что беспокоиться не о чем, обработав место зелёнкой", — рассказал ресторатор в беседе с NEWS.ru.

О том, что Пинский получил травму, врезавшись в столб, ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, ресторатор при переходе дороги в Москве не заметил препятствие и получил открытую рану головы.

Тимати не стал долго думать над новым названием Domino's Pizza

Тимати не стал долго думать над новым названием Domino's Pizza

Напомним, что ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати являются новыми владельцами сети кофеен Starbucks, которые ушли из РФ в мае прошлого года. Российские активы Starbucks были проданы примерно за 500 миллионов рублей. А в августе 2023 года Пинский и Тимати выкупили и решили развивать сеть пиццерий Domino's Pizza.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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