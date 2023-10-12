Ресторатор Пинский рассказал о самочувствии после сообщений о "пробитой голове"

Ресторатор и совладелец Starbucks и Domino’s Pizza Антон Пинский рассказал, что не получил серьёзных травм, врезавшись в столб в центре Москвы. По его словам, сотрудники скорой помощи подтвердили, что беспокоиться не о чем и обработали рану зелёнкой.