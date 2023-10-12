Совладелец Starbucks Пинский проломил себе голову в Москве
Антон Пинский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Ресторатор, совладелец российских сетей Starbucks и Domino's Pizza Антон Пинский врезался в столб при переходе дороги в Москве и получил открытую рану головы. О случившемся пишет Mash.
Бизнесмен шёл по Большой Якиманке. Когда он отвлёкся на пару секунд, переходя проезжую часть, то влетел прямо в столб. Удар оказался такой силы, что Пинскому потребовалась медицинская помощь. Он добрался до ближайшего ресторана, где ему вызвали медиков.
Врачи диагностировали у ресторатора открытую рану головы и обработали её на месте. От госпитализации пострадавший отказался. Сейчас Пинский находится дома. По его словам, ему стало лучше.
Напомним, в марте прошлого года Starbucks сообщил о приостановке работы в России, а в мае — об окончательном уходе. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати. Российские активы Starbucks были проданы примерно за 500 миллионов рублей.