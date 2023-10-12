Совладелец Starbucks Пинский проломил себе голову в Москве

Ресторатор, совладелец российских сетей Starbucks и Domino's Pizza Антон Пинский врезался в столб при переходе дороги в Москве и получил открытую рану головы. О случившемся пишет Mash.

Бизнесмен шёл по Большой Якиманке. Когда он отвлёкся на пару секунд, переходя проезжую часть, то влетел прямо в столб. Удар оказался такой силы, что Пинскому потребовалась медицинская помощь. Он добрался до ближайшего ресторана, где ему вызвали медиков.