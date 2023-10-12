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12 октября, 07:16

Совладелец Starbucks Пинский проломил себе голову в Москве

<p>Антон Пинский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Антон Пинский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ресторатор, совладелец российских сетей Starbucks и Domino's Pizza Антон Пинский врезался в столб при переходе дороги в Москве и получил открытую рану головы. О случившемся пишет Mash.

Бизнесмен шёл по Большой Якиманке. Когда он отвлёкся на пару секунд, переходя проезжую часть, то влетел прямо в столб. Удар оказался такой силы, что Пинскому потребовалась медицинская помощь. Он добрался до ближайшего ресторана, где ему вызвали медиков.

Врачи диагностировали у ресторатора открытую рану головы и обработали её на месте. От госпитализации пострадавший отказался. Сейчас Пинский находится дома. По его словам, ему стало лучше.

Тимати не стал долго думать над новым названием Domino's Pizza

Тимати не стал долго думать над новым названием Domino's Pizza

Напомним, в марте прошлого года Starbucks сообщил о приостановке работы в России, а в мае — об окончательном уходе. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати. Российские активы Starbucks были проданы примерно за 500 миллионов рублей.

Татьяна Миссуми
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