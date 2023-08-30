Тимати не стал долго думать над новым названием Domino's Pizza

Сеть пиццерий Domino's Pizza, которую теперь будут развивать рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, получит название Dомиno Pizza. Новый логотип бренда показал сам музыкант.

Рэпер Тимати переименовал пиццерию Domino's Pizza в Dомиno Pizza. Видео © Telegram / SHOT Проверка

В нескольких заведениях в Москве сегодня уже представили новые вывески. На налаживание всех процессов Тимати и Пинскому понадобилось до полутора месяцев. В настоящее время они выкупили 60 пиццерий. К слову, в соцсетях уже посыпались шутки про "оригинальность" импортозамещённого названия. Многие пользователи считают, что Тимати откровенно поленился создать что-то интересное.