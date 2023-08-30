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30 августа, 12:29

Тимати не стал долго думать над новым названием Domino's Pizza

Рэпер Тимати переименовал пиццерию Domino's Pizza в Dомиno Pizza

Сеть пиццерий Domino's Pizza, которую теперь будут развивать рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, получит название Dомиno Pizza. Новый логотип бренда показал сам музыкант.

Рэпер Тимати переименовал пиццерию Domino's Pizza в Dомиno Pizza. Видео © Telegram / SHOT Проверка

В нескольких заведениях в Москве сегодня уже представили новые вывески. На налаживание всех процессов Тимати и Пинскому понадобилось до полутора месяцев. В настоящее время они выкупили 60 пиццерий. К слову, в соцсетях уже посыпались шутки про "оригинальность" импортозамещённого названия. Многие пользователи считают, что Тимати откровенно поленился создать что-то интересное.

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Как уже писал Лайф, 21 августа нидерландская компания – оператор бренда Domino's Pizza начала процесс банкротства бизнеса после неудавшихся попыток продать его. На следующий день Тимати сообщил, что вместе с Пинским они готовы купить сеть с последующим ребрендингом. Напомним, что в 2022 году рэпер и ресторатор приобрели российский бизнес Starbucks и перезапустили его под брендом Stars Coffee.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT Проверка

Наталья Исакова
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