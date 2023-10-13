Как раньше определяли беременность и пол ребёнка: 6 способов из древности

Технологии в современном мире помогают нам определить наличие беременности за пару минут с точностью до 99%, к тому же не выходя из собственного дома, следует лишь запастись необходимым количеством тестов. Давайте на некоторое время окунёмся в историю и вспомним, как женщины определяли наличие беременности в далёком прошлом и как узнавали пол ребёнка. Многие способы нам покажутся очень странными, а некоторые даже абсурдными.

1. Древний Египет

А вы знаете, как в Древнем Египте определяли беременность и пол ребёнка? Фото © Wikipedia

Беременность в Древнем Египте определяли по зерну. Женщине было нужно помочиться в мешочки с зерном. Если оно потом прорастало — это и означало, что она беременна. В Древнем Египте люди были убеждены, что будущий пол ребёнка зависит от луны. Полнолуние давало гарантию, что будет мальчик, а если зачатие выпадало на новые лунные сутки, то ждали девочку.

2. Древняя Греция

Как во времена Древней Греции определяли беременность. Фото © Wikioo.org / Огастус Жюль Бувье

В Древней Греции использовались методы определения беременности довольно жестокие, например, перед лицом женщины растирали красный камень. Если пыль от него попадала в глаза, её считали беременной. Акушерки того времени старались опираться на более-менее объективные признаки: нет аппетита, наличие пигментных пятен, появление тошноты — всё это говорило о беременности.

Считается, что Гиппократ впервые нашёл взаимосвязь между прекращением месячных и беременностью. Но были у него и менее научные теории. Например, греческий врач советовал пациенткам выпивать на ночь воду с мёдом и толчёным анисом. Если за этим последуют рези вокруг пупка, беременность налицо. Гиппократ описал и способ определить пол будущего ребёнка: если соски женщины обращены вверх — мальчик, книзу — девочка.

3. Древний Китай

О беременности и поле ребёнка в Древнем Китае узнавали по пульсу и рису. Фото © Wikipedia

Народ Древнего Китая определял беременность по пульсу женщины, а пол ребёнка по варке риса. Если тот был рассыпчатым, ждали мальчика, а если получалась рисовая каша — ждали девочку. В Древнем Китае также считалось, что пол ребёнка зависит от положения пары в момент зачатия. Те, кто хотел мальчика, поворачивались головой на север, а те, кто хотел девочку, — на юг.

4. Древняя Русь

Как на Руси определяли, что девушка скоро станет мамой. Фото © Wikipedia / "Смотрины невесты", Григорий Мясоедов

На Руси беременность определяли по шерстяной нитке, которую девушке надевали на свадьбе: если та рвалась или начинала пережимать горло, то девушку считали беременной. А пол ребёнка на Руси определяли с помощью веника. Женщина вырывала несколько прутьев и складывала их пополам. Если прутья оставались в том же положении — ждали девочку, а когда выпрямлялись, то говорили, что родится мальчик.

5. Римская империя

Как люди пытались влиять на пол ребёнка в Древнем Риме? Фото © Wikipedia

Практичным римлянам было мало предсказать пол ребёнка: они желали на него влиять. Для этого меняли диету за несколько месяцев до зачатия и экспериментировали с позами в процессе. Считалось, если два месяца питаться одним мясом и заниматься сексом на правом боку, то родится мальчик. Если употреблять молочные продукты и совокупляться на левом боку, то девочка.

6. Средневековье

Беременность во времена Средневековья: как отличалась от современности. Фото © Wikipedia