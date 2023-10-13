Как раньше определяли беременность и пол ребёнка: 6 способов из древности
С помощью этих извращённых методов в древности женщины узнавали, что беременны, до того, как появилась наука, тесты и здравый смысл. А как определяли пол без УЗИ? Читайте в нашей статье.
Технологии в современном мире помогают нам определить наличие беременности за пару минут с точностью до 99%, к тому же не выходя из собственного дома, следует лишь запастись необходимым количеством тестов. Давайте на некоторое время окунёмся в историю и вспомним, как женщины определяли наличие беременности в далёком прошлом и как узнавали пол ребёнка. Многие способы нам покажутся очень странными, а некоторые даже абсурдными.
1. Древний Египет
А вы знаете, как в Древнем Египте определяли беременность и пол ребёнка? Фото © Wikipedia
Беременность в Древнем Египте определяли по зерну. Женщине было нужно помочиться в мешочки с зерном. Если оно потом прорастало — это и означало, что она беременна. В Древнем Египте люди были убеждены, что будущий пол ребёнка зависит от луны. Полнолуние давало гарантию, что будет мальчик, а если зачатие выпадало на новые лунные сутки, то ждали девочку.
2. Древняя Греция
Как во времена Древней Греции определяли беременность. Фото © Wikioo.org / Огастус Жюль Бувье
В Древней Греции использовались методы определения беременности довольно жестокие, например, перед лицом женщины растирали красный камень. Если пыль от него попадала в глаза, её считали беременной. Акушерки того времени старались опираться на более-менее объективные признаки: нет аппетита, наличие пигментных пятен, появление тошноты — всё это говорило о беременности.
Считается, что Гиппократ впервые нашёл взаимосвязь между прекращением месячных и беременностью. Но были у него и менее научные теории. Например, греческий врач советовал пациенткам выпивать на ночь воду с мёдом и толчёным анисом. Если за этим последуют рези вокруг пупка, беременность налицо. Гиппократ описал и способ определить пол будущего ребёнка: если соски женщины обращены вверх — мальчик, книзу — девочка.
3. Древний Китай
О беременности и поле ребёнка в Древнем Китае узнавали по пульсу и рису. Фото © Wikipedia
Народ Древнего Китая определял беременность по пульсу женщины, а пол ребёнка по варке риса. Если тот был рассыпчатым, ждали мальчика, а если получалась рисовая каша — ждали девочку. В Древнем Китае также считалось, что пол ребёнка зависит от положения пары в момент зачатия. Те, кто хотел мальчика, поворачивались головой на север, а те, кто хотел девочку, — на юг.
4. Древняя Русь
Как на Руси определяли, что девушка скоро станет мамой. Фото © Wikipedia / "Смотрины невесты", Григорий Мясоедов
На Руси беременность определяли по шерстяной нитке, которую девушке надевали на свадьбе: если та рвалась или начинала пережимать горло, то девушку считали беременной. А пол ребёнка на Руси определяли с помощью веника. Женщина вырывала несколько прутьев и складывала их пополам. Если прутья оставались в том же положении — ждали девочку, а когда выпрямлялись, то говорили, что родится мальчик.
5. Римская империя
Как люди пытались влиять на пол ребёнка в Древнем Риме? Фото © Wikipedia
Практичным римлянам было мало предсказать пол ребёнка: они желали на него влиять. Для этого меняли диету за несколько месяцев до зачатия и экспериментировали с позами в процессе. Считалось, если два месяца питаться одним мясом и заниматься сексом на правом боку, то родится мальчик. Если употреблять молочные продукты и совокупляться на левом боку, то девочка.
6. Средневековье
Беременность во времена Средневековья: как отличалась от современности. Фото © Wikipedia
В Средние века в Европе в ёмкость необходимого размера с мочой тестируемой женщины помещали щеколду или ключ и оставляли на несколько часов. Затем предмет извлекали и смотрели на дно. Если оставался след в виде очертания лежавшего там металлического объекта, то принято было считать женщину беременной. А ещё в Средневековье мужчины верили, что если положить под подушку топор и потом заняться сексом, то обязательно родится мальчик. А те, кто хотел девочку, пили перед актом медовый напиток.
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