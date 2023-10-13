Проверьте себя: эти 6 тревожных звоночков указывают на первые признаки ожирения
Лишний вес ухудшает состояние всего организма — факт. Но это не единственный звоночек, что пора записаться в спортзал. Скорее проверьте себя по этим параметрам, а то вдруг пришло время худеть.
Существует ошибочное мнение, что ожирение легко распознать визуально. Мы привыкли думать, что его жертвы — исключительно люди размера XXL. Но это не так. Рассказываем, как самостоятельно определить первый этап ожирения по этим шести признакам.
1. Вы начали храпеть
Один из возможных признаков того, что у вас начинается ожирение, — это систематический храп. Фото © Shutterstock
Не слушайте тех, кто заявляет, что храп — это естественный процесс, ссылаясь на то, что у вас вся семья "посапывает". Храп вряд ли можно назвать эстетичным явлением, так он ещё и весьма опасен для вашего здоровья. Причина кроется, как ни удивительно, в лишних килограммах: избыток жировой прослойки вокруг шеи сужает дыхательные пути, что и вызывает паузы в дыхании, вследствие чего появляется храп.
2. Тяжело подниматься по лестнице
Запомните: любая лёгкая физическая активность должна даваться вам просто или хотя бы без особой тяжести! Будь то уборка в доме, подъём по лестнице, длительная прогулка, мытьё окон и так далее. Несомненно, усталость будет накатывать. Но вот одышки, болей, головокружения, проблем с давлением у здорового человека точно быть не должно.
3. Постоянное чувство голода
Постоянно хотите есть? Понаблюдайте за своим организмом, такой сбой в настройках желудка может указывать на диабет или ожирение. Фото © Shutterstock
Непроходящее чувство голода может быть обусловлено двумя факторами: либо вы едите нездоровую еду, которая быстро насыщает и так же быстро вызывает желание съесть что-нибудь ещё. Либо ваш организм пытается сообщить, что у вас диабет или ожирение.
4. У вас наблюдаются скачки веса
Девушки растут до 19 лет, а мужчины до — 25, а параллельно с ростом происходит и естественное увеличение веса. Но если стрелка весов неуклонно движется вверх и после этого возраста, то это знак — пора внимательнее отнестись к своему здоровью. Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом и стремитесь к гармонии с собой — и тогда никакие лишние килограммы вам не страшны.
5. Повышены холестерин и сахар в крови
Простой способ выявить ожирение — сдать анализы на холестерин и сахар. Фото © Shutterstock
Тут речь идёт об анализах. Если вы сдали кровь, а врач говорит, что у вас повышен уровень холестерина и сахара, это может сигналить о диабете или преддиабете, а виноват может быть лишний вес. Если не предпринять мер, то холестерин и сахар могут спровоцировать серьёзные заболевания сердца, почек, нервной системы, сосудов.
Даже если вам диагностируют сахарный диабет, то это заболевание можно контролировать. И один из верных способов — это избавиться от лишнего висцерального жира.
6. Хроническая усталость
Лишний вес — это нагрузка не только физическая, но и эмоциональная. Ничего не хочется, вы постоянно в депрессии, усталость накатывает с момента пробуждения... Всё это явные признаки того, что пора брать себя в руки.
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