10 мокрых собак, которые перепугают вас своим видом, ведь они похожи на чёртиков из табакерки

А вы знаете, что нужно сделать, чтобы даже самый милый пёсик превратился в кошмар наяву? Да просто намочить его — результат "о мой бог, что это такое" обеспечен.