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13 октября, 06:00

10 мокрых собак, которые перепугают вас своим видом, ведь они похожи на чёртиков из табакерки

А вы знаете, что нужно сделать, чтобы даже самый милый пёсик превратился в кошмар наяву? Да просто намочить его — результат "о мой бог, что это такое" обеспечен.

"Решила помыть своего шпица, а он превратился в суриката!" Damaxan.

Фото © Reddit / Damaxan

Фото © Reddit / Damaxan

"Его первая ванна у нас дома. Думаю, он хорошо провёл время", — BabyRaych.

Фото © Imgur / BabyRaych

Фото © Imgur / BabyRaych

"Милый померанский шпиц принимает ванну", — S0APY_FN_ON_REDDIT.

Фото © Reddit / S0APY_FN_ON_REDDIT

Фото © Reddit / S0APY_FN_ON_REDDIT

"Пёс на пляже", — TheGingerHarris.

Фото © Reddit / TheGingerHarris

Фото © Reddit / TheGingerHarris

"Он в ужасе!" teraflux.

Фото © Reddit / teraflux

Фото © Reddit / teraflux

"Живой снимок собаки, которая просто прыгает в воде..." GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

Фото © Reddit / GallowBoob

"Перчик обожает принимать ванну... По нему и видно", — mac_is_crack.

Фото © Reddit / mac_is_crack

Фото © Reddit / mac_is_crack

"Мокрый пёс", — GoldHusky.

Фото © Reddit / GoldHusky

Фото © Reddit / GoldHusky

"Мокрая собака / сухая собака", — chancrescolex.

Фото © Reddit / chancrescolex

Фото © Reddit / chancrescolex

"Он что сухой, что мокрый — всегда с языком наружу", — Apostjustforthis.

Фото © Reddit / Apostjustforthis

Фото © Reddit / Apostjustforthis

6 шокирующих обрядов для детей Древней Руси, от которых волосы встают дыбом

6 шокирующих обрядов для детей Древней Руси, от которых волосы встают дыбом

Обложка ©

Reddit / TheGingerHarris / Apostjustforthis

Сергей Трофимов
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