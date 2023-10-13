10 мокрых собак, которые перепугают вас своим видом, ведь они похожи на чёртиков из табакерки
А вы знаете, что нужно сделать, чтобы даже самый милый пёсик превратился в кошмар наяву? Да просто намочить его — результат "о мой бог, что это такое" обеспечен.
"Решила помыть своего шпица, а он превратился в суриката!" — Damaxan.
Фото © Reddit / Damaxan
"Его первая ванна у нас дома. Думаю, он хорошо провёл время", — BabyRaych.
Фото © Imgur / BabyRaych
"Милый померанский шпиц принимает ванну", — S0APY_FN_ON_REDDIT.
Фото © Reddit / S0APY_FN_ON_REDDIT
"Пёс на пляже", — TheGingerHarris.
Фото © Reddit / TheGingerHarris
"Он в ужасе!" — teraflux.
Фото © Reddit / teraflux
"Живой снимок собаки, которая просто прыгает в воде..." — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
"Перчик обожает принимать ванну... По нему и видно", — mac_is_crack.
Фото © Reddit / mac_is_crack
"Мокрый пёс", — GoldHusky.
Фото © Reddit / GoldHusky
"Мокрая собака / сухая собака", — chancrescolex.
Фото © Reddit / chancrescolex
"Он что сухой, что мокрый — всегда с языком наружу", — Apostjustforthis.
Фото © Reddit / Apostjustforthis
Reddit / TheGingerHarris / Apostjustforthis