Ясновидящая назвала амулет от сглаза и порчи, который есть в каждом доме

Одним из самых эффективных методов защиты является использование обычной булавки, во многих культурах она известна как амулет, способный отражать негативные воздействия. Об этом рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ясновидящая Инна Мишина.

По её словам, булавка, закреплённая на одежде или каком-то аксессуаре, служит барьером для сглаза, порчи, дурных энергий. Широко используется она и в магических ритуалах. Так, ею прокалывают фотографии с целью отражения негативных энергий. Но при этом важно верить в то, что булавка работает.

"Её надо прикалывать головкой вниз, тогда она заберёт весь негатив. Лучшее место для амулета — подол платья. Можно прикрепить булавку в области сердца как брошь, но в таком случае она должна быть серебряной", — рекомендовала Инна Мишина, добавив, что для защиты малыша можно приколоть булавку к крыше коляски.

А вот если булавка сама раскрылась, значит, уже перетянула на себя весь негатив и больше выступать в роли амулета не может. В таком случае её нужно сразу выкинуть, пояснила ясновидящая.