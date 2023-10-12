"Время потерь и обманов": Коридор затмений в октябре принесёт тяжёлые испытания, предупредила экстрасенс
Ясновидящая Алиева: Вторая половина октября принесёт несчастья
Коридор затмений, который продлится с 14 по 28 октября, принесёт тяжёлые испытания человечеству, рассказала ясновидящая Инесса Алиева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
"Это касается всех уровней и всех жизненных областей. Многие люди будут испытывать сложности. Это периоды искажений, различных ошибок", — подчеркнула Алиева.
Эксперт рассказала, что в этот период затмевается сознание человека, поэтому лучше отказаться от радикальных решений. Также она предупредила, что вторая половина октября принесёт несчастья. По её словам, это будет время потерь и обманов. Экстрасенс посоветовала проанализировать свои цели, так как в это время сделать шаг назад не получится.
"В солнечное затмение логика не работает, теоретически возможно всё что угодно. Луна затмевает Солнце, людьми движут животные инстинкты. Начинается борьба за выживание, а это всегда ведёт к уничтожению слабых", — заключила экстрасенс.
Ранее ясновидящая Виолетта Полякова рассказала, что выкладывать детей и любимых в соцсети — это открытость и легкомысленность, которые могут дорого обойтись.
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