"Время потерь и обманов": Коридор затмений в октябре принесёт тяжёлые испытания, предупредила экстрасенс

Эксперт рассказала, что в этот период затмевается сознание человека, поэтому лучше отказаться от радикальных решений. Также она предупредила, что вторая половина октября принесёт несчастья. По её словам, это будет время потерь и обманов. Экстрасенс посоветовала проанализировать свои цели, так как в это время сделать шаг назад не получится.