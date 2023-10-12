"Молитва дьяволу": Ясновидящая предостерегла от использования мата во избежание беды
Ясновидящая Алиева: Матом человек навлекает проклятие на себя и свою семью
Раньше считалось, что матерные слова отгоняют нечисть, однако ясновидящая Инесса Алиева заявила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что в наше время сквернословие может навлечь беду.
"У славян было поверье, что матом можно отогнать тёмные силы и таким образом защититься от магических воздействий, но на самом деле это не так. Мат использовала только высшая каста — жрецы. Они знали, как его использовать для этих целей", — отметила Алиева.
Эксперт подчеркнула, что Церковь порицает сквернословие, так как мат — молитва дьяволу. Используя гнусные слова, можно навлечь беду на себя и свою семью, подчеркнула Алиева.
Ясновидящая рассказала, что матерящиеся люди опускаются на уровень нечисти, особенно те, кто злоупотребляет алкоголем, так как они ругаются чаще.
Ранее психолог Алексеева призвала россиян вести дневник и больше читать, чтобы не материться. Чтобы убрать нецензурные слова из своего лексикона, нужно больше читать и научиться хвалить себя и окружающих. По её словам, причиной нецензурной и чрезмерно эмоциональной беседы может стать и банальная усталость.
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