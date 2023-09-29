Россиянка подала в суд на Ивлееву за мат и разврат в роликах и требует миллион рублей

По информации телеграм-канала, россиянка посмотрела 84 видеоролика с участием Ивлеевой и пришла в бешенство из-за огромного количества нецензурной лексики и провокационного контента. Теперь за свои моральные страдания она требует получить денежную компенсацию. Также истица попросила заблокировать контент блогерши на всех площадках, так как он, по её мнению, развращает молодое поколение. Ролики телеведущей отправили на экспертизу. Если эксперты найдут нарушения, звезда соцсетей может получить повестку в суд.