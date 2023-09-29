Россиянка подала в суд на Ивлееву за мат и разврат в роликах и требует миллион рублей
Mash: Жительница Челябинской области подала в суд на Настю Ивлееву
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Жительница Челябинской области подала в суд на популярную телеведущую и блогершу Настю Ивлееву. Как пишет Mash, женщина хочет взыскать со звёздной блондинки один миллион рублей.
По информации телеграм-канала, россиянка посмотрела 84 видеоролика с участием Ивлеевой и пришла в бешенство из-за огромного количества нецензурной лексики и провокационного контента. Теперь за свои моральные страдания она требует получить денежную компенсацию. Также истица попросила заблокировать контент блогерши на всех площадках, так как он, по её мнению, развращает молодое поколение. Ролики телеведущей отправили на экспертизу. Если эксперты найдут нарушения, звезда соцсетей может получить повестку в суд.
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А ранее Лайф сообщал, что Ивлееву могут оштрафовать за видео с сигаретой. С таким обращением к РКН выступило общественное движение "Зов народа", которому пожаловались обеспокоенные родители.