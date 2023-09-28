Ивлееву могут оштрафовать за видео с сигаретой
SHOT: Роскомнадзор может начать штрафовать блогеров за контент с сигаретами
Роскомнадзор может начать штрафовать блогеров за публикацию контента с сигаретами. Как сообщает телеграм-канал SHOT, с таким обращением к ведомству выступило общественное движение "Зов народа", которому пожаловались обеспокоенные родители. Взрослые переживают за детей, ведь, по их мнению, сначала ребёнок смотрит видео с курением, а потом повторяет за своим кумиром.
В качестве яркого примера общественники привели телеведущую Анастасию Ивлееву, которая недавно заявила, что похудела на 14 килограммов. Когда подписчики заподозрили её в анорексии, блогер записала видео в кружевных шортах, где она показывает фигуру и курит. Кроме того, пачки сигарет появлялись и в других публикациях.
Общественники призвали блокировать контент, который пропагандирует вредные привычки среди детей. Они написали заявления в Роскомнадзор и Генпрокуратуру и потребовали обратить внимание на курящих российских блогеров с многомиллионной аудиторией. Ивлееву же хотят привлечь по административной статье "Стимулирование потребления табака", по которой грозит штраф до 50 тысяч рублей.
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Ранее Лайф писал, что на треш-блогера Влада Дурака после жалоб Мизулиной завели дело за пропаганду ЛГБТ. Поводом для этого послужило обращение директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в МВД и Генеральную прокуратуру РФ.
ТАСС / Сергей Савостьянов