Ивлееву могут оштрафовать за видео с сигаретой

Роскомнадзор может начать штрафовать блогеров за публикацию контента с сигаретами. Как сообщает телеграм-канал SHOT, с таким обращением к ведомству выступило общественное движение "Зов народа", которому пожаловались обеспокоенные родители. Взрослые переживают за детей, ведь, по их мнению, сначала ребёнок смотрит видео с курением, а потом повторяет за своим кумиром.

В качестве яркого примера общественники привели телеведущую Анастасию Ивлееву, которая недавно заявила, что похудела на 14 килограммов. Когда подписчики заподозрили её в анорексии, блогер записала видео в кружевных шортах, где она показывает фигуру и курит. Кроме того, пачки сигарет появлялись и в других публикациях.