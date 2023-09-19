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19 сентября, 10:20

Названо 5 действенных способов перестать ругаться матом

Психолог призвала россиян вести дневник и больше читать, чтобы не материться

Чтобы убрать нецензурные слова из своего лексикона, нужно больше читать и научиться хвалить себя и окружающих. Об этом сказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева.

"Выбирайте большую, развёрнутую форму похвалы, чтобы расширить словарный запас и наработать навык выражения восхищения", — уточнила она.

Также полезно вести обстоятельные беседы с близкими, не ограничиваясь односложными вопросами, требующими ответа "да" или "нет". Можно завести дневник, где записывать происходящее за день, тренируя навык грамотной и развёрнутой речи, предложила эксперт.

По её словам, причинами нецензурной и чрезмерно эмоциональной беседы может стать и банальная усталость. Так, при дефиците энергии человеку не достаёт ресурсов префронтальной коры головного мозга, чтобы контролировать свою речь. Поэтому стресс и матерные слова тесно связаны, заключила психолог.

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Татьяна Миссуми
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