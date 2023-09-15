Психолог назвал способ определить настоящую подругу и рассказал, кто может подвести

Психолог Олег Долгицкий, рассуждая о женской дружбе, заявил, что на представительниц прекрасного пола, у которых были или сейчас есть проблемные отношения с матерью, нельзя положиться, так как такие особы не переросли конфликт и до сих пор остались в роли безответственных маленьких девочек.

"Если такие подруги есть в окружении, то нужно принимать их такими, какие они есть, и не ожидать от них многого, им можно только помогать, пока они не перерастут свой комплекс", — сказал специалист в беседе с РИАМО.

По его словам, чтобы проверить, настоящая ли подруга рядом с вами, необходимо просто попросить её о помощи и посмотреть на реакцию. Если она будет вести себя инфантильно, вероятно, перед вами ненадёжный человек.

Как отметил коллега Долгицкого, психолог Михаил Касаткин, основное отличие между женской дружбой и мужской заключается в том, что дамам нужен постоянный контакт и душевный отклик, в то время как представителям сильного пола достаточно просто делать что-то совместно. В свою очередь психолог Ольга Батуева добавила, что в любой дружбе крайне важна взаимность. Иногда бывает, что одна подруга использует другую в качестве жилетки, но сама при этом не готова тратить силы и энергию на ответную поддержку.