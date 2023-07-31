Как правильно расставаться, чтобы не стать с бывшим врагами: пошаговая инструкция от сексолога

Если отношения со второй половинкой становятся в тягость, а некогда счастливое времяпрепровождение с возлюбленным человеком стало обязанностью, стоит задуматься о разрыве. И, вопреки распространённому мнению, что расстаются люди всегда с криками и скандалами, сказать о своём решении всё закончить партнёру можно мирно и спокойно. О всех тонкостях этого сложного процесса Лайфу рассказала сексолог Ирина Барбат.

С чего начать расставание?

Как правильно объявить о решении разорвать отношения. Фото © Freepik / yanalya

"Первым шагом нужно чётко определить свои чувства и мысли. Если вы уже давно понимаете, что отношения не работают и не имеют будущего, то пора принимать решение", — первым делом говорит сексолог. При этом не стоит делать поспешных выводов — нужно обдумать все "за" и "против" этого решения, чтобы избежать ненужных ошибок. Нужно для себя провести чёткий анализ отношений. Понять, что пошло не так и в какой момент.

На этом этапе главное — понять себя, увидеть причины того, что отношения перестали приносить радость. Это очень важно сделать, так как партнёру, с которым предстоит непростой разговор, необходимо будет озвучивать ваши мотивы расставания, отвечать на его вопросы. А для этого нужно быть уверенным в своём решении Ирина Барбат Сексолог

Как подготовиться к будущему расставанию?

Перед тем как сказать партнёру о своих намерениях, советует эксперт, нужно подготовиться к разговору. Важно выбрать удобное время и место, чтобы никто не мешал и не отвлекал. Также стоит подумать о том, как вы будете говорить, — лучше всего озвучивать правду, но при этом не обвинять партнёра во всех проблемах отношений.

Желательно отрепетировать то, что вы будете говорить и как. Это даст уверенность в своей позиции. Чтобы не теряться в ходе разговора, можно выписать причины расставания на листок бумаги. Помните, что в развале отношений есть вина обоих партнёров Ирина Барбат Сексолог

Что говорить при расставании?

Как правильно расставаться: полезная шпаргалка от сексолога. Фото © Freepik

Когда вы уже подготовились к разговору, нужно сказать партнёру о принятом вами решении прекратить отношения. И здесь сексолог делает важную ремарку: "Важно говорить спокойно и чётко, не уходя в эмоции. Очень важно говорить про себя, про свои чувства и эмоции, про то, как вы ощущали себя в отношениях".

Не стоит нападать на партнёра с обвинениями, даже если вас провоцируют на это. Старайтесь спокойно выслушать и не менее спокойно ответить. Объясните уже практически бывшему возлюбленному, почему вы приняли такое решение и как видите будущее без него. При этом не стоит обещать ничего, что не сможете выполнить.

Чего делать при расставании точно не стоит

Во время разговора о расставании нужно следить за словами и эмоциями. Не стоит лгать. Лучше вы сейчас скажете правду, чем она вскроется потом Ирина Барбат Сексолог

Конечно, также эксперт советует проявлять уважение к партнёру и к тому времени, которое вы провели вместе. Не нужно говорить о недостатках партнёра, вспомните, что вы его когда-то сами выбрали. "Стоит уважать личные границы и не нарушать личное пространство партнёра. Также не стоит обещать, что вы останетесь друзьями, — это может быть неправдиво и причинить боль", — подсказывает сексолог Ирина Барбат.