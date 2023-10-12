Помогут нож и соль: Ясновидящая назвала способ снять порчу своими силами

Беспричинный страх, недомогание и раздражительность могут говорить о том, что на вас навели порчу. Однако её можно снять самостоятельно и вернуть зло обидчику, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ясновидящая Инесса Алиева.

"Вернуть порчу можно с помощью ножа, воды, соли, особенно четверговой, помочь может даже свеча", — подчеркнула Алиева.

По её словам, нужно зажечь свечу и натереть себя солью. Другой вариант — бросить соль в ванну. После этого нужно произнести "От всего зла освобождаюсь, от зависти. Возвращайся же к тому, кто её отправил". Затем нужно принять душ.

Есть ещё вариант: взять миску с водой, на дно положить ткань, растопить воск и вылить его в воду. В этот момент нужно говорить "Порчу, негатив изгоняю, всё зло обидчику возвращаю". После этого нужно присмотреться к фигуркам: по ним можно узнать, кто именно вам вредит. Затем их нужно завернуть в чёрную ткань и выбросить подальше от дома, а лучше — закопать под деревом и выбросить на перекрёстке. Также для защиты от сглаза Алиева посоветовала читать молитвы.