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13 октября, 04:36

Колдун рассказал о "безобидном" ритуале, который поедает жертву

Колдун Гришин: Безобидных приворотов не существует

Безобидных приворотов не существует, любое магическое воздействие, которое оказывается на субъект без его ведома, является деструктивным. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал колдун и мастер Таро Алексей Гришин.

Широко распространено убеждение, что есть лёгкий вариант приворота — так называемая присушка. Однако, по словам собеседника издания, позже она переходит в порчу, паразитирует на человеке и избавиться от неё бывает очень тяжело. Для этого следует обязательно обратиться к специалисту.

"Нужно провести чистку, восстановление энергии, а также поставить защиту именно от магического деструктива", — объяснил Гришин.

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А ранее эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, что даже поход в церковь может быть небезопасным. По её словам, в местах силы могут проводиться тёмные ритуалы — в частности, с обратным чтением молитв. В подавленном состоянии люди не видят ничего вокруг — и в такие моменты легко становятся добычей чёрных ведьм.

Обложка ©

Unsplash / Artem Maltsev

Лариса Сафронова
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