Колдун рассказал о "безобидном" ритуале, который поедает жертву

Безобидных приворотов не существует, любое магическое воздействие, которое оказывается на субъект без его ведома, является деструктивным. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал колдун и мастер Таро Алексей Гришин.

Широко распространено убеждение, что есть лёгкий вариант приворота — так называемая присушка. Однако, по словам собеседника издания, позже она переходит в порчу, паразитирует на человеке и избавиться от неё бывает очень тяжело. Для этого следует обязательно обратиться к специалисту.

"Нужно провести чистку, восстановление энергии, а также поставить защиту именно от магического деструктива", — объяснил Гришин.