6 шокирующих обрядов для детей Древней Руси, от которых волосы встают дыбом

Кому-кому, а детишкам на Руси было вряд ли жить хорошо. Их запекали, солили и разве что только не мариновали… А какую ещё дичь вытворяли с малышами? Собрали самые интересные и жестокие обычаи Древней Руси.

1. Засолка младенцев

Соление младенца — безумный обычай времён Древней Руси, о котором вы точно не знали. Фото © К. В. Лемох, "Родительская радость" / Калужский областной художественный музей

Соль на Руси была поистине универсальным средством. С нею готовили, ею лечили, проводили разные обряды, потому что верили в её магические свойства. Даже использовали как приворотное зелье и средство для гаданий! Соль была главным оберегом на свадьбах и при рождении ребёнка. Если малыш рождался слабым и недоношенным, в некоторых областях проводили жестокий обряд солонования, чтобы напитать ребёнка силой соли.

Младенца обмазывали толчёной мелкой солью, не пропуская складок и закрытых частей тела: подмышек, промежности, кожи позади ушей и так далее. Заматывали в тряпку и держали так пару часов, не обращая на истошные вопли ребёнка внимания. О таком "скрабировании" малыш вряд ли мечтал. Во время обряда соль разъедала нежную кожу младенца, та краснела, покрывалась пузырьками и язвочками. Считалось также, что обряд солонования младенца помогает избавить его от нечистоты, которую тот приобрёл, находясь в утробе матери. После таких экспериментов у некоторых младенцев слезала вся кожа. Сомневаемся, что потом здоровье младенца улучшилась, зато предки были спокойны, а духи — напуганы.

2. Недоношенных малышей запекали в печи

"Крестьянские дети зимой в избе". Фото © Wikipedia

Если малыш появлялся на свет маленького веса, имел рахит или другие недуги, то повитуха должна была его "перепечь". Это не условное название, а настоящий древний обряд. В старину считалось, что у матери в чреве ребёнок набирается сил, а если по каким-то причинам этого не произошло, то его необходимо додержать в печи, чтобы малыш "дозрел". В таком случае у него появится больше шансов на выживание.

Современный человек в негодовании может воскликнуть: "Ребёнка! В печь? Зачем же такой варварский способ?" Но вот только для славян жестоким он не был. Для них печь олицетворялась с единством загробного, земного и небесного миров. Младенца заворачивали в сырое ржаное тесто, так, чтобы свободным оказывались только ротик и нос. После того как ребёнок был запечатан, его привязывали к лопате и отправляли в печь. Но не горячую, а тёплую и без огня, с тлеющими углями. Этот ритуал могла совершить либо мать, либо самая старшая женщина в поселении. Но всегда требовались помощники. Сам процесс сопровождался определёнными словами и заговором.

3. Пуповину завязывали волосами родителей

Что делала повитуха после появления на свет малыша? Зачем на Руси перевязывали пуповину волосами родителей? Фото © perunica.ru / Сергей Лобовиков

Уже в момент появления малыша на свет необходимо было провести соответствующий обряд. При рождении мальчика нужно было непременно перерезать пуповину на топорище или стреле, чтоб рос малыш сильным и храбрым. Девочке же пуповину перерезали символически на веретене, дабы в будущем она стала хорошей хозяйкой и женой, мастерицей рукоделия. Кроме того, перевязывать пупок надлежало нитью из льна, в которую искусно вплетались волосы родителей для обеспечения связи поколений.

4. Отказ от дочки

Девочки, как мы знаем, на Руси не очень ценились. Наиболее диким представляется обычай отказа родных от воспитания ещё одного ребёнка. В славянской традиции в дохристианские времена мать новорождённой девочки имела право сразу после родов лишить собственную дочь жизни, если считалось, что семья и так слишком многочисленна. Но в случае появления на свет сына его нужно было беречь. Ведь парень мог стать не только помощником в хозяйстве и продолжателем рода, но и воином.

5. Малюток бросали в колодец

Согласно обычаю Древней Руси, ребёнка нужно было опустить в колодец, чтобы оберечь его от злых духов. Фото © Алексей Мазурин, "Крестьянка у колодца" / "История России в фотографиях" / МАММ

Младенца оберегали от злых духов как могли. Для этого только что рождённого ребёнка клали в ведро, шли с ним к колодцу и, делая вид, что зачерпывают воду, окунали младенца в воду. После "купания" новорождённого приносили домой и пеленали в выстиранную и выглаженную рубашку кого-нибудь из домашних. Раньше это всегда была длинная белая рубашка-платье. Свекровь, помогавшая при родах, уже запеленатого ребёнка укутывала в новую пеленку или одеяло, зажигала свечу и благословляла.

6. Иногда младенца называли по-птичьи

Крестьянские дети в Вятской губернии. Начало ХХ века. Фото © "Свойкировский.рф" / Сергей Лобовиков