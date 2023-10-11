6 шокирующих обрядов для детей Древней Руси, от которых волосы встают дыбом
Имя Сокол и печёный младенец в тесте вам о чём-нибудь говорит? Да, снова вспоминаем жуткие обряды из прошлого. Всё же славяне были не только мудрым, но и слегка жестоким народом.
Кому-кому, а детишкам на Руси было вряд ли жить хорошо. Их запекали, солили и разве что только не мариновали… А какую ещё дичь вытворяли с малышами? Собрали самые интересные и жестокие обычаи Древней Руси.
1. Засолка младенцев
Соление младенца — безумный обычай времён Древней Руси, о котором вы точно не знали. Фото © К. В. Лемох, "Родительская радость" / Калужский областной художественный музей
Соль на Руси была поистине универсальным средством. С нею готовили, ею лечили, проводили разные обряды, потому что верили в её магические свойства. Даже использовали как приворотное зелье и средство для гаданий! Соль была главным оберегом на свадьбах и при рождении ребёнка. Если малыш рождался слабым и недоношенным, в некоторых областях проводили жестокий обряд солонования, чтобы напитать ребёнка силой соли.
Младенца обмазывали толчёной мелкой солью, не пропуская складок и закрытых частей тела: подмышек, промежности, кожи позади ушей и так далее. Заматывали в тряпку и держали так пару часов, не обращая на истошные вопли ребёнка внимания. О таком "скрабировании" малыш вряд ли мечтал. Во время обряда соль разъедала нежную кожу младенца, та краснела, покрывалась пузырьками и язвочками. Считалось также, что обряд солонования младенца помогает избавить его от нечистоты, которую тот приобрёл, находясь в утробе матери. После таких экспериментов у некоторых младенцев слезала вся кожа. Сомневаемся, что потом здоровье младенца улучшилась, зато предки были спокойны, а духи — напуганы.
2. Недоношенных малышей запекали в печи
"Крестьянские дети зимой в избе". Фото © Wikipedia
Если малыш появлялся на свет маленького веса, имел рахит или другие недуги, то повитуха должна была его "перепечь". Это не условное название, а настоящий древний обряд. В старину считалось, что у матери в чреве ребёнок набирается сил, а если по каким-то причинам этого не произошло, то его необходимо додержать в печи, чтобы малыш "дозрел". В таком случае у него появится больше шансов на выживание.
Современный человек в негодовании может воскликнуть: "Ребёнка! В печь? Зачем же такой варварский способ?" Но вот только для славян жестоким он не был. Для них печь олицетворялась с единством загробного, земного и небесного миров. Младенца заворачивали в сырое ржаное тесто, так, чтобы свободным оказывались только ротик и нос. После того как ребёнок был запечатан, его привязывали к лопате и отправляли в печь. Но не горячую, а тёплую и без огня, с тлеющими углями. Этот ритуал могла совершить либо мать, либо самая старшая женщина в поселении. Но всегда требовались помощники. Сам процесс сопровождался определёнными словами и заговором.
3. Пуповину завязывали волосами родителей
Что делала повитуха после появления на свет малыша? Зачем на Руси перевязывали пуповину волосами родителей? Фото © perunica.ru / Сергей Лобовиков
Уже в момент появления малыша на свет необходимо было провести соответствующий обряд. При рождении мальчика нужно было непременно перерезать пуповину на топорище или стреле, чтоб рос малыш сильным и храбрым. Девочке же пуповину перерезали символически на веретене, дабы в будущем она стала хорошей хозяйкой и женой, мастерицей рукоделия. Кроме того, перевязывать пупок надлежало нитью из льна, в которую искусно вплетались волосы родителей для обеспечения связи поколений.
4. Отказ от дочки
"Домовница". 1909–1910. Фото © Мультимедиа Арт Музей / Сергей Лобовиков, Собрание М. Голосовского
Девочки, как мы знаем, на Руси не очень ценились. Наиболее диким представляется обычай отказа родных от воспитания ещё одного ребёнка. В славянской традиции в дохристианские времена мать новорождённой девочки имела право сразу после родов лишить собственную дочь жизни, если считалось, что семья и так слишком многочисленна. Но в случае появления на свет сына его нужно было беречь. Ведь парень мог стать не только помощником в хозяйстве и продолжателем рода, но и воином.
5. Малюток бросали в колодец
Согласно обычаю Древней Руси, ребёнка нужно было опустить в колодец, чтобы оберечь его от злых духов. Фото © Алексей Мазурин, "Крестьянка у колодца" / "История России в фотографиях" / МАММ
Младенца оберегали от злых духов как могли. Для этого только что рождённого ребёнка клали в ведро, шли с ним к колодцу и, делая вид, что зачерпывают воду, окунали младенца в воду. После "купания" новорождённого приносили домой и пеленали в выстиранную и выглаженную рубашку кого-нибудь из домашних. Раньше это всегда была длинная белая рубашка-платье. Свекровь, помогавшая при родах, уже запеленатого ребёнка укутывала в новую пеленку или одеяло, зажигала свечу и благословляла.
6. Иногда младенца называли по-птичьи
Крестьянские дети в Вятской губернии. Начало ХХ века. Фото © "Свойкировский.рф" / Сергей Лобовиков
Были свои обычаи и при выборе имени. До распространения христианства знахарка держала кричащего ребенка на руках и перечисляла имена. На каком имени он переставал плакать, таким именем и нарекали. Во многих деревнях существовал такой обычай: если в семье умирали дети, то последующего называли именем птиц или диких животных. Например, Чĕкеç, Шăнкăрч, Сокол, Волк и т. д. Полагали, что таким образом они обманут злых духов, ребёнок не умрёт и род сохранится. Видимо, от этих имён потом произошли многие фамилии.