Ужасные истории в журнале "Ералаш", или 7 смертей детей-актёров, которых вы все знаете
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Эти актёры из популярного киножурнала оставили огромный след в жизни тысяч детей нашей страны, но их сердца перестали биться слишком рано. Собрали семь душераздирающих историй.
Раньше, когда вариантов стать звездой без появления в эфире национального ТВ не было, все ребята знали, что роль даже в крошечном эпизоде "Ералаша" означала славу. Чаще всего это так и было. Киножурнал действительно запустил карьеру десятков звёзд, за которыми мы следим и по сей день. Но у некоторых судьба сложилась трагически.
1. Александр Солдатов
Александр Солдатов — трагическая судьба звезды "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Александр Солдатов, родившийся в 1972 году, начал свою актёрскую карьеру в 13 лет в короткометражке "В. Давыдов и Голиаф". Став взрослым, он продолжал играть в театре и сниматься в кино. К сожалению, актёра постигла страшная болезнь — опухоль мозга, с которой тот боролся 11 лет. Однако врачи не смогли его спасти, и Александр Солдатов ушёл из жизни в 45 лет.
2. Алексей Фомкин
Алексей Фомкин: от звезды к печальному концу. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Алексей был актёром "Ералаша". Он стал известным благодаря роли Коли Герасимова в кинохите "Гостья из будущего". Несмотря на популярность и признание, Фомкин не справился со славой и столкнулся с трудностями. Он не смог окончить школу из-за низкой посещаемости, а в театре не продержался долго. Актёр женился и переехал в деревню, где в 1996 году погиб в возрасте 26 лет, когда его дом загорелся во время праздника.
3. Максим Пучков
Максим Пучков — короткая, но яркая жизнь актёра "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Максим Пучков родился в 1968 году и только в детском возрасте снялся в шести фильмах, включая "Шла собака по роялю". В подростковом возрасте он продолжал активно сниматься в "Ералаше", а потом получил образование оператора, как и его отец. Но Максима постигла страшная болезнь — туберкулёз. Пучков скончался в 30 лет.
4. Николай Румянцев
Почему умер Николай Румянцев: звезда, погасшая слишком рано. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Николай Румянцев родился в 1965 году и снялся в десяти эпизодах киножурнала "Ералаш", например "Я помню чудное мгновенье" и "Я играю на гармошке". Он стал настоящей звездой и любимцем миллионов детей по всей стране. Повзрослев, Румянцев решил отказаться от актёрской карьеры и выбрал работу в фирме, занимающейся продажей сантехники. К сожалению, Николай ушёл из жизни в 54 года, но остался в сердцах множества поклонников и зрителей.
5. Вера Иванко
Вера Иванко — трагическая участь молодой актрисы. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Вера Иванко родилась в 1993 году, в кино попала уже в девятилетнем возрасте. Многие детишки России помнят девочку по её ролям в "Ералаше". С 2011 года Иванко училась во ВГИКе на актёрском факультете. Однако окончить университет так и не удалось: в 2013 году девушка попала под колёса электрички по пути на репетицию спектакля.
6. Саша Варакин
Кто умер из "Ералаша": Саша Варакин. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Саша Варакин, родившийся в 1968 году, начал свою карьеру в 13 лет в фильме "Приключения маленького папы". Он активно участвовал в подростковых кинолентах, включая "4:0 в пользу Танечки" и "Каникулы Петрова и Васечкина". Однако во взрослой жизни Саша решил построить карьеру в бизнесе и, как это водилось в 90-е, попал в криминал. Варакин скончался в 36 лет из-за употребления запрещённых веществ.
7. Антон Наркевич
Антон Наркевич и ещё 6 звёзд "Ералаша", которых уже нет в живых. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru
Антон Наркевич родился в 1968 году и снялся в хитовом фильме "Усатый нянь" в 1977 году. Тогда-то его и приметили создатели легендарного тележурнала. Однако после школы он отказался от актёрской профессии. Ушёл из жизни в 48 лет от сердечного приступа.
Данные истории о детях-актёрах из журнала "Ералаш" напоминают нам, что даже в мире шоу-бизнеса судьба может быть жестокой и несправедливой. Эти ребята стали известными и популярными благодаря своим ролям в легендарном киножурнале, но их жизнь оборвалась слишком рано. Но нужно признать, что талант юных актёров оставил огромный след в сердцах тысяч детей нашей страны, которые, впрочем, уже давно не дети.
Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru