Ужасные истории в журнале "Ералаш", или 7 смертей детей-актёров, которых вы все знаете

Раньше, когда вариантов стать звездой без появления в эфире национального ТВ не было, все ребята знали, что роль даже в крошечном эпизоде "Ералаша" означала славу. Чаще всего это так и было. Киножурнал действительно запустил карьеру десятков звёзд, за которыми мы следим и по сей день. Но у некоторых судьба сложилась трагически.

1. Александр Солдатов

Александр Солдатов — трагическая судьба звезды "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Александр Солдатов, родившийся в 1972 году, начал свою актёрскую карьеру в 13 лет в короткометражке "В. Давыдов и Голиаф". Став взрослым, он продолжал играть в театре и сниматься в кино. К сожалению, актёра постигла страшная болезнь — опухоль мозга, с которой тот боролся 11 лет. Однако врачи не смогли его спасти, и Александр Солдатов ушёл из жизни в 45 лет.

2. Алексей Фомкин

Алексей Фомкин: от звезды к печальному концу. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Алексей был актёром "Ералаша". Он стал известным благодаря роли Коли Герасимова в кинохите "Гостья из будущего". Несмотря на популярность и признание, Фомкин не справился со славой и столкнулся с трудностями. Он не смог окончить школу из-за низкой посещаемости, а в театре не продержался долго. Актёр женился и переехал в деревню, где в 1996 году погиб в возрасте 26 лет, когда его дом загорелся во время праздника.

3. Максим Пучков

Максим Пучков — короткая, но яркая жизнь актёра "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Максим Пучков родился в 1968 году и только в детском возрасте снялся в шести фильмах, включая "Шла собака по роялю". В подростковом возрасте он продолжал активно сниматься в "Ералаше", а потом получил образование оператора, как и его отец. Но Максима постигла страшная болезнь — туберкулёз. Пучков скончался в 30 лет.

4. Николай Румянцев

Почему умер Николай Румянцев: звезда, погасшая слишком рано. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Николай Румянцев родился в 1965 году и снялся в десяти эпизодах киножурнала "Ералаш", например "Я помню чудное мгновенье" и "Я играю на гармошке". Он стал настоящей звездой и любимцем миллионов детей по всей стране. Повзрослев, Румянцев решил отказаться от актёрской карьеры и выбрал работу в фирме, занимающейся продажей сантехники. К сожалению, Николай ушёл из жизни в 54 года, но остался в сердцах множества поклонников и зрителей.

5. Вера Иванко

Вера Иванко — трагическая участь молодой актрисы. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Вера Иванко родилась в 1993 году, в кино попала уже в девятилетнем возрасте. Многие детишки России помнят девочку по её ролям в "Ералаше". С 2011 года Иванко училась во ВГИКе на актёрском факультете. Однако окончить университет так и не удалось: в 2013 году девушка попала под колёса электрички по пути на репетицию спектакля.

6. Саша Варакин

Кто умер из "Ералаша": Саша Варакин. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Саша Варакин, родившийся в 1968 году, начал свою карьеру в 13 лет в фильме "Приключения маленького папы". Он активно участвовал в подростковых кинолентах, включая "4:0 в пользу Танечки" и "Каникулы Петрова и Васечкина". Однако во взрослой жизни Саша решил построить карьеру в бизнесе и, как это водилось в 90-е, попал в криминал. Варакин скончался в 36 лет из-за употребления запрещённых веществ.

7. Антон Наркевич

Антон Наркевич и ещё 6 звёзд "Ералаша", которых уже нет в живых. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Антон Наркевич родился в 1968 году и снялся в хитовом фильме "Усатый нянь" в 1977 году. Тогда-то его и приметили создатели легендарного тележурнала. Однако после школы он отказался от актёрской профессии. Ушёл из жизни в 48 лет от сердечного приступа.