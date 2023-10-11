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Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 14:00
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Ужасные истории в журнале "Ералаш", или 7 смертей детей-актёров, которых вы все знаете

Оглавление
1. Александр Солдатов
2. Алексей Фомкин
3. Максим Пучков
4. Николай Румянцев
5. Вера Иванко
6. Саша Варакин
7. Антон Наркевич

Эти актёры из популярного киножурнала оставили огромный след в жизни тысяч детей нашей страны, но их сердца перестали биться слишком рано. Собрали семь душераздирающих историй.

Раньше, когда вариантов стать звездой без появления в эфире национального ТВ не было, все ребята знали, что роль даже в крошечном эпизоде "Ералаша" означала славу. Чаще всего это так и было. Киножурнал действительно запустил карьеру десятков звёзд, за которыми мы следим и по сей день. Но у некоторых судьба сложилась трагически.

1. Александр Солдатов

Александр Солдатов — трагическая судьба звезды "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Александр Солдатов — трагическая судьба звезды "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Александр Солдатов, родившийся в 1972 году, начал свою актёрскую карьеру в 13 лет в короткометражке "В. Давыдов и Голиаф". Став взрослым, он продолжал играть в театре и сниматься в кино. К сожалению, актёра постигла страшная болезнь — опухоль мозга, с которой тот боролся 11 лет. Однако врачи не смогли его спасти, и Александр Солдатов ушёл из жизни в 45 лет.

2. Алексей Фомкин

Алексей Фомкин: от звезды к печальному концу. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Алексей Фомкин: от звезды к печальному концу. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Алексей был актёром "Ералаша". Он стал известным благодаря роли Коли Герасимова в кинохите "Гостья из будущего". Несмотря на популярность и признание, Фомкин не справился со славой и столкнулся с трудностями. Он не смог окончить школу из-за низкой посещаемости, а в театре не продержался долго. Актёр женился и переехал в деревню, где в 1996 году погиб в возрасте 26 лет, когда его дом загорелся во время праздника.

3. Максим Пучков

Максим Пучков — короткая, но яркая жизнь актёра "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Максим Пучков — короткая, но яркая жизнь актёра "Ералаша". Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Максим Пучков родился в 1968 году и только в детском возрасте снялся в шести фильмах, включая "Шла собака по роялю". В подростковом возрасте он продолжал активно сниматься в "Ералаше", а потом получил образование оператора, как и его отец. Но Максима постигла страшная болезнь — туберкулёз. Пучков скончался в 30 лет.

4. Николай Румянцев

Почему умер Николай Румянцев: звезда, погасшая слишком рано. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Почему умер Николай Румянцев: звезда, погасшая слишком рано. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Николай Румянцев родился в 1965 году и снялся в десяти эпизодах киножурнала "Ералаш", например "Я помню чудное мгновенье" и "Я играю на гармошке". Он стал настоящей звездой и любимцем миллионов детей по всей стране. Повзрослев, Румянцев решил отказаться от актёрской карьеры и выбрал работу в фирме, занимающейся продажей сантехники. К сожалению, Николай ушёл из жизни в 54 года, но остался в сердцах множества поклонников и зрителей.

5. Вера Иванко

Вера Иванко — трагическая участь молодой актрисы. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Вера Иванко — трагическая участь молодой актрисы. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Вера Иванко родилась в 1993 году, в кино попала уже в девятилетнем возрасте. Многие детишки России помнят девочку по её ролям в "Ералаше". С 2011 года Иванко училась во ВГИКе на актёрском факультете. Однако окончить университет так и не удалось: в 2013 году девушка попала под колёса электрички по пути на репетицию спектакля.

6. Саша Варакин

Кто умер из "Ералаша": Саша Варакин. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Кто умер из "Ералаша": Саша Варакин. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Саша Варакин, родившийся в 1968 году, начал свою карьеру в 13 лет в фильме "Приключения маленького папы". Он активно участвовал в подростковых кинолентах, включая "4:0 в пользу Танечки" и "Каникулы Петрова и Васечкина". Однако во взрослой жизни Саша решил построить карьеру в бизнесе и, как это водилось в 90-е, попал в криминал. Варакин скончался в 36 лет из-за употребления запрещённых веществ.

7. Антон Наркевич

Антон Наркевич и ещё 6 звёзд "Ералаша", которых уже нет в живых. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Антон Наркевич и ещё 6 звёзд "Ералаша", которых уже нет в живых. Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Антон Наркевич родился в 1968 году и снялся в хитовом фильме "Усатый нянь" в 1977 году. Тогда-то его и приметили создатели легендарного тележурнала. Однако после школы он отказался от актёрской профессии. Ушёл из жизни в 48 лет от сердечного приступа.

Данные истории о детях-актёрах из журнала "Ералаш" напоминают нам, что даже в мире шоу-бизнеса судьба может быть жестокой и несправедливой. Эти ребята стали известными и популярными благодаря своим ролям в легендарном киножурнале, но их жизнь оборвалась слишком рано. Но нужно признать, что талант юных актёров оставил огромный след в сердцах тысяч детей нашей страны, которые, впрочем, уже давно не дети.

Теперь и Дамблдор: 19 актёров из "Гарри Поттера", которых уже нет с нами
Теперь и Дамблдор: 19 актёров из "Гарри Поттера", которых уже нет с нами
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Кадр © "Ералаш". Режиссёры Борис Грачевский, Виктор Волков, Семён Морозов, сценаристы Алексей Щеглов, Агния Барто, Виктор Драгунский / Kinopoisk.ru

Сергей Трофимов
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