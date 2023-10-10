Удовольствие или боль: Опасные секс-игрушки, способные нанести вред организму

LIFE поговорил с экспертом Викторией Никифоровой. По её словам, стало ясно, что количество секс-игрушек, доступных сегодня, огромно. И это может быть как хорошо, так и не очень. Поясним. С одной стороны, разнообразие даёт каждому возможность найти именно то, что нравится и доставляет максимум удовольствия. С другой — плохой контроль производителей.

Недостаточный контроль качества этой группы товаров привёл к тому, что значительная доля эротических игрушек небезопасна и вредна для здоровья Виктория Никифорова Создатель бренда интимной косметики

Самый популярный вид секс-игрушки — вибратор. "Последние исследования показали, что фталаты, используемые при производстве изделий из ПВХ, в том числе детских игрушек, могут вызывать поражение печени и почек, проблемы с эндокринной и репродуктивной системами как у женщин, так и у мужчин", — рассказывает Виктория Никифорова.

Какие секс-игрушки считаются наиболее опасными и почему? Фото © Shutterstock

Фталаты способны проникать в грудное молоко и негативно влиять на качество спермы. Но если детские игрушки с вредными веществами в составе уже попали под запрет, то к качеству большинства эротических игрушек настолько строгих требований до сих пор не предъявляется.

Кроме содержания фталатов секс-игрушки из некачественного пластика имеют ещё один вредный для здоровья эффект — они выделяют микропластик Виктория Никифорова Создатель бренда интимной косметики

В первую очередь это касается анальных игрушек и вибраторов. Но и это ещё не всё. "Химические соединения в дешёвом пластике могут оказывать негативное воздействие на нежную кожу интимной области, вплоть до химических ожогов", — отмечает эксперт.

Какие именно игрушки могут представлять опасность?

Как подобрать идеальную секс-игрушку и не пострадать? Фото © Shutterstock

Первое, на что, по словам Виктории Никифоровой, стоит обратить внимание, — цена. Более дешёвые модели зачастую изготавливают из менее качественного и более вредного пластика.

Однако даже высокая цена не может быть гарантией того, что вы не приобретёте небезопасный товар Виктория Никифорова Создатель бренда интимной косметики

Поэтому второй критерий, на котором надо заострять внимание, — бренд. Проверенные производители, специализирующиеся на товарах для секса, более ответственно подходят к вопросам качества своей продукции и сохранения репутации бренда.

Какие секс-игрушки точно безопасны?

С какими секс-девайсами стоит быть осторожными, ведь среди них много подделок. Фото © Shutterstock

1. Предпочтение стоит отдавать моделям из непористого материала, например медицинского силикона. Изделия из него мягкие, за ними просто ухаживать. 2. Стеклянные игрушки могут быть безопасны только в том случае, если они произведены из закалённого стекла. 3. К безопасным материалам также относятся дерево и металл.

Однако, как говорит эксперт, при выборе металлических игрушек стоит убедиться, что они изготовлены именно из металла.

Ряд китайских производителей в последнее время поставляют на рынок игрушки из некачественного пластика, окрашенные металлической краской. И сам материал такого изделия, и краска опасны для здоровья Виктория Никифорова Создатель бренда интимной косметики

Стеклянные, силиконовые и металлические игрушки предпочтительнее и с той точки зрения, что за ними проще всего ухаживать, что позволяет обезопасить себя от бактериальных и инфекционных заболеваний. Простая и надёжная рекомендация.

Как правильно ухаживать за секс-игрушками?

Вся правда о секс-игрушках: как выбрать девайс, на что ориентироваться и чего избегать. Фото © Shutterstock

Виктория Никифорова даёт простые рекомендации по уходу. После каждого использования мыть игрушки тёплой водой с мылом и хранить в сухом и чистом виде в месте, недоступном для детей и домашних животных. Силиконовые девайсы могут притягивать к себе частицы пыли, поэтому стоит продумать способ их хранения. Неправильный уход и хранение могут привести к самым разным нежелательным последствиям.