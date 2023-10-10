Удовольствие или боль: Опасные секс-игрушки, способные нанести вред организму
Самая популярная и одновременно незащищённая группа товаров. Как не пострадать, желая сделать себе или партнёру приятно? На что стоит обращать внимание и с какими девайсами нужно быть особенно осторожными?
LIFE поговорил с экспертом Викторией Никифоровой. По её словам, стало ясно, что количество секс-игрушек, доступных сегодня, огромно. И это может быть как хорошо, так и не очень. Поясним. С одной стороны, разнообразие даёт каждому возможность найти именно то, что нравится и доставляет максимум удовольствия. С другой — плохой контроль производителей.
Недостаточный контроль качества этой группы товаров привёл к тому, что значительная доля эротических игрушек небезопасна и вредна для здоровья
Самый популярный вид секс-игрушки — вибратор. "Последние исследования показали, что фталаты, используемые при производстве изделий из ПВХ, в том числе детских игрушек, могут вызывать поражение печени и почек, проблемы с эндокринной и репродуктивной системами как у женщин, так и у мужчин", — рассказывает Виктория Никифорова.
Какие секс-игрушки считаются наиболее опасными и почему? Фото © Shutterstock
Фталаты способны проникать в грудное молоко и негативно влиять на качество спермы. Но если детские игрушки с вредными веществами в составе уже попали под запрет, то к качеству большинства эротических игрушек настолько строгих требований до сих пор не предъявляется.
Кроме содержания фталатов секс-игрушки из некачественного пластика имеют ещё один вредный для здоровья эффект — они выделяют микропластик
В первую очередь это касается анальных игрушек и вибраторов. Но и это ещё не всё. "Химические соединения в дешёвом пластике могут оказывать негативное воздействие на нежную кожу интимной области, вплоть до химических ожогов", — отмечает эксперт.
Какие именно игрушки могут представлять опасность?
Как подобрать идеальную секс-игрушку и не пострадать? Фото © Shutterstock
Первое, на что, по словам Виктории Никифоровой, стоит обратить внимание, — цена. Более дешёвые модели зачастую изготавливают из менее качественного и более вредного пластика.
Однако даже высокая цена не может быть гарантией того, что вы не приобретёте небезопасный товар
Поэтому второй критерий, на котором надо заострять внимание, — бренд. Проверенные производители, специализирующиеся на товарах для секса, более ответственно подходят к вопросам качества своей продукции и сохранения репутации бренда.
Какие секс-игрушки точно безопасны?
С какими секс-девайсами стоит быть осторожными, ведь среди них много подделок. Фото © Shutterstock
1. Предпочтение стоит отдавать моделям из непористого материала, например медицинского силикона. Изделия из него мягкие, за ними просто ухаживать.
2. Стеклянные игрушки могут быть безопасны только в том случае, если они произведены из закалённого стекла.
3. К безопасным материалам также относятся дерево и металл.
Однако, как говорит эксперт, при выборе металлических игрушек стоит убедиться, что они изготовлены именно из металла.
Ряд китайских производителей в последнее время поставляют на рынок игрушки из некачественного пластика, окрашенные металлической краской. И сам материал такого изделия, и краска опасны для здоровья
Стеклянные, силиконовые и металлические игрушки предпочтительнее и с той точки зрения, что за ними проще всего ухаживать, что позволяет обезопасить себя от бактериальных и инфекционных заболеваний. Простая и надёжная рекомендация.
Как правильно ухаживать за секс-игрушками?
Вся правда о секс-игрушках: как выбрать девайс, на что ориентироваться и чего избегать. Фото © Shutterstock
Виктория Никифорова даёт простые рекомендации по уходу. После каждого использования мыть игрушки тёплой водой с мылом и хранить в сухом и чистом виде в месте, недоступном для детей и домашних животных. Силиконовые девайсы могут притягивать к себе частицы пыли, поэтому стоит продумать способ их хранения. Неправильный уход и хранение могут привести к самым разным нежелательным последствиям.
Также при использовании секс-игрушек стоит помнить и о соответствующей смазке. Неправильно подобранный лубрикант тоже может причинить вред здоровью. Если не знаете своих предпочтений, но не хотите рисковать, выбирайте смазки на водной основе — они подходят к большинству игрушек для секса.