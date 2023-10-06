Топ-8 способов, как перестать стесняться своего тела во время секса женщинам 40+

Тяжело расслабиться в объятиях любимого мужчины, если в вашей голове всё время витают мысли: ляжки огромные, живот тоже, кажется, пора на антицеллюлитный массаж. Зачастую женщины готовы вообще отказаться от близости, чтобы не "напугать" мужчину своей фигурой. Нередко это касается и представительниц прекрасного пола, переступивших порог сорока лет. Что же делать, если с вами случается подобное?

1. Посмотрите на себя глазами любящего мужчины

Как перестать стесняться своего тела во время секса? Нужно понять, что ничто не делает вас настолько привлекательной в глазах мужчины, как его любовь. Фото © Shutterstock

Известно, что мужчины не обращают пристального внимания на мелочи и детали — видят образ целиком. Вряд ли они будут рассматривать складочки на талии или морщинки у глаз. Особенно когда пылают желанием. Мужчин заводят не идеальные куклы с параметрами 90–60–90, а жизнерадостные, уверенные в себе женщины вне зависимости от их несовершенств и объёмов. Чтобы заставить тревогу уйти, попробуйте заняться с партнёром парной художественной практикой. Нарисуйте обнажённые тела друг друга и узнайте, какой красивой он вас видит.

2. Занимайтесь любовью чаще — секс после 40 только начинается

Замужем ли вы, разведены, встречаетесь с кем-то или предпочитаете эпизодические свидания, важно поддерживать свою личную жизнь после 40 лет. То, что вы достигли определённого возраста, не означает, что любовная жизнь окончена. Кто-то делает "уколы красоты" и прочие процедуры, а кто-то предпочитает естественное старение. Ни один из этих вариантов не означает, что женщине нужно списать себя со счетов и перестать заниматься сексом! Интим в зрелом возрасте зачастую может быть даже лучше. Важно продолжать следить за собой и заниматься спортом. Исследования показали, что мужчины и женщины 40–67 лет, находящиеся в хорошей физической форме, занимаются сексом вдвое чаще, чем те, кого здоровье подводит. Примите то, что вам не 25, и порадуйтесь этому — зрелые женщины гораздо более сексуальны и женственны.

3. Смотрите на себя в зеркало — вы красивая

Да, мы живём в холодной северной стране, где и собственное тело видим нечасто. Пятнадцать слоёв, вариант для сна — майка, пижама, свитер. Начните с малого. Чаще смотрите на себя в зеркало без осуждения. Регулярно проделывайте эту практику: рассматривайте своё обнажённое тело около 30 минут. Делайте это без критики в течение 21 дня — и результаты не заставят себя ждать.

4. Надевайте сексуальное бельё

Как женщине 40+ принять своё тело и не стесняться его во время секса? Подберите для себя красивое нижнее бельё. Фото © Shutterstock

Найдите атрибут уверенности в себе. Это может быть красивая комбинация, кружевное бельё или высокие каблуки, встав на которые, вы почувствуете себя богиней. Возможно, предпочтёте нитку жемчуга на голое тело, которая подчеркнёт вашу красивую шею. Эти предметы помогут вам раскрепоститься и перестать стесняться партнёра.

5. Концентрируйтесь на ощущениях

Тело — источник приятных ощущений и удовольствия, оно позволяет нам раскрыть свою сексуальность и наслаждаться ею. Только когда вы научитесь принимать его со всеми несовершенствами, сможете более полно насладиться им. Осознайте, что мужчина занимается сексом не с вашей прекрасной душой или высоким интеллектом. В конечном счёте он занимается любовью именно с телом, таким, какое оно есть. Отбросьте мысли о недостатках и учитесь концентрироваться на ощущениях.

6. Напишите письмо своему телу

Очень мощная техника, позволяющая глубинно изменить отношение к себе. Напишите письмо всему телу, можете даже внутренним органам. Начать стоит с обид и обвинений, но потом обязательно нужно перейти к благодарностям и тёплым словам в его адрес, поддержке. Затем напишите такое же по структуре письмо от своего тела к вам. Оно тоже может выразить свои претензии к вам, а потом поблагодарить и сказать что-то хорошее.

7. Смотрите партнёру в глаза

Для того чтобы перестать думать о складках на животе во время секса, переключитесь на партнёра, посмотрите ему в глаза, улыбнитесь и настройтесь на него. Фото © Shutterstock

Прямой взгляд в глаза, сопровождаемый улыбкой, — это самый простой и естественный способ отвлечь человека от других частей тела. Поймав на себе весёлый и манящий взгляд, мужчина обязательно на него ответит. Так уж устроено природой. Он тоже будет смотреть вам в глаза и улыбаться. А когда начнутся сексуальные ласки, то уже обоим будет не до анализа пропорций фигуры и степени упругости кожи — всё заслонит собой пожар страсти. Поддерживайте зрительный контакт в течение нескольких минут и улыбайтесь, а дальше всё произойдёт само собой.

8. Искренне признайтесь в своём стеснении