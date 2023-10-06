Бабушкам у подъезда на заметку: Медики раскрыли 5 признаков, по которым можно легко определить наркомана

Наркотики — это серьёзная проблема, которая может затронуть любого. Часто мы не замечаем, что кто-то из наших соседей или родственников страдает наркотической зависимостью. Но есть определённые признаки, выдающие зависимость, на которые стоит обратить внимание. Медики выделили пять основных. По ним можно легко определить наркопотребителя. Делимся комментариями врачей.

Год за два

Какие признаки указывают на наркоманию? Фото © Shutterstock

"Они выглядят на 10–20 лет старше своего реального возраста. Ухаживала за очень больным пациентом с панкреатитом в отделении интенсивной терапии в прошлые выходные. Парню было всего 30, но по его виду ему можно было дать все 50", — hkkensin.

Мыслить здраво невозможно

Как распознать наркомана: 5 особенностей употребляющих. Фото © Shutterstock

"Зависимость не знает границ. Я работаю врачом-наркологом в программе помощи людям с зависимостью — и среди моих подопечных есть и бездомные, едва закончившие восемь классов, и бывшие доктора наук. Тем не менее я выделил для себя несколько черт, которые присущи им всем: высокая импульсивность, склонность к манипуляциям и обычно они далеко не самые предусмотрительные люди из-за природы своей зависимости", — the-one-who-knocks.

Соотношение зубов и татуировок

Какие признаки позволяют определить наркомана? Фото © Shutterstock

"Одна из наших медсестёр часто использовала "соотношение зубов к татуировкам" как показатель потребления наркотиков. Если у человека пропорции "меньше зубов — больше тату", то он, скорее всего, зависим или употреблял", — awkwardeagle.

Конфетки вместо таблетки

5 признаков, которые помогут распознать наркомана. Фото © Shutterstock

"Если они отказываются от веществ, то часто употребляют много сахара и кофеина. Обычно диалог в кафе такой: "Вам кофе?" — "Да, чёрный, семь ложек сахара", — tankgirl_1307.

Всё не так просто

Медики объясняют, как определить наркопотребителя. Фото © Shutterstock

"Я медсестра, помогаю людям лечить наркоманию. Конечно, есть очевидные признаки, когда кто-то употребляет или был зависим от веществ. Но я считаю, что около 80% тяжёлых наркоманов выглядят как обычные люди, с которыми вы встречаетесь каждый день. Эти персоны даже бы не привлекли моё внимание, если бы я встретила их в магазине. У них есть работа, семья — целая жизнь помимо употребления веществ. И почти у каждого из них есть эмоциональные и психические проблемы, превосходящие любой физический признак употребления наркотиков", — Qsmitz.