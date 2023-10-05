Явно влюблённого сына Газманова застукали на свидании с той самой "девушкой "Бентли"

Ох уж эта любовь! Невозможно устоять перед чувствами, если рядом находится девушка, заставляющая сердце биться быстро-быстро. Именно так можно описать поведение приёмного сына Газманова Филиппа рядом со своей спутницей. "Блондинкой в чёрном" и парой молодого человека на тот вечер стала модель и блогер Алла Брулетова, недавно прославившаяся благодаря видео с обзором дорогого автомобиля в стиле ASMR. После него Брулетову стали называть "девушка "Бентли".

Придя на премьеру сериала "Короче, план такой" вместе, молодые люди старались не вызывать подозрений. Парочка держалась рядом, но не касалась друг друга, не кидала томные взгляды и не шушукалась. Ну, это им так казалось. А вот журналисты, которые также были на мероприятии, наглядно показали, что Филипп и "девушка "Бентли" Алла обжимались и флиртовали весь вечер.

Как только официальная часть мероприятия подошла к концу, Газманов-младший и Алла Брулетова поспешили удалиться в более приватное место. Стоит отметить, что вели себя молодые люди совсем не как друзья или просто коллеги: обнимались и держались вместе. А когда вышли на улицу, Филипп, как и подобает ухаживающему кавалеру, накинул на хрупкие плечи визави свою куртку, чтобы та не мёрзла.