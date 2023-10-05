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5 октября, 10:49

"Никому не дам порочить моё имя": Звёздный хирург Хайдаров высказался о громком скандале со Славой

Хирург Хайдаров признался, что скандал с певицей Славой переполошил его клиентов

Пластический хирург Тимур Хайдаров в эксклюзивном интервью Лайфу признался, что скандал с певицей Славой переполошил его клиентов, которые годами ждали операцию. Некоторые засомневались в необходимости хирургического вмешательства, однако большинство людей, в том числе бывшие пациенты врача, встали на его защиту.

Хирург Тимур Хайдаров прокомментировал скандал с певицей Славой. Видео © LIFE

"То, что некую суету и смуту ввели на пациентов, это сто процентов. Звонят и спрашивают: "Что происходит, как так?" Люди также приходят со словами поддержки. Как пациенты, которые оперировались, так и те, которые записываются. Я не могу всем нравиться, но порочить моё имя я никому не дам", — отметил медик.

Такой масштаб скандала вокруг себя Хайдаров связывает с тем, что его давно по всей стране считают "самым звёздным пластическим хирургом", да и пациенты у него, действительно, по большей части являются небезызвестными персонами. Вся эта ситуация, по словам врача, заставила его переосмыслить многие вещи.

"После этого я буду ещё сильнее, ещё мудрее и ещё успешнее", — заключил Хайдаров.

Звёздный хирург Хайдаров не явился на "примирительную" встречу по иску Славы и Успенской

Звёздный хирург Хайдаров не явился на "примирительную" встречу по иску Славы и Успенской

Напомним, из-за пластики груди певица Слава, недовольная результатом, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а потом попыталась "разоблачить" и Филиппа Киркорова. Якобы тот покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская.

Обложка ©

Telegram / drtimurkhidarov

Наталья Исакова
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