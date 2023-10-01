Звёздный хирург Хайдаров не явился на "примирительную" встречу по иску Славы и Успенской

Пластический хирург Тимур Хайдаров не пришёл на досудебную встречу, чтобы урегулировать конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинивших его в некачественной работе. Переговоры должны были пройти сегодня, 1 октября, но, по словам адвоката исполнительниц Елены Сениной, хирург не появился.

Стороны договорились провести процедуру медиации, то есть решить конфликт без суда, о чём хотели подписать соглашение. Хайдаров рассказал kp.ru, что был согласен пойти на мировую, но Сенина разболтала условия "тайной" медиации журналистам якобы ради пиара. Поэтому хирург в назначенный день не пришёл.

"Когда я увидел сюжет на федеральном телевизионном канале, где были разглашены условия встречи и где почему-то было сказано о том, что я не буду участвовать в ней, я задумался. Для чего всё это? Первый ответ, который приходит на ум: Сениной всё это нужно исключительно для личного пиара", — поделился он с изданием.

По его словам, другая сторона лишь хочет заработать на пиаре и распространении фейков, а не решить конфликт, поэтому даже условия предполагаемой встречи почему-то стали известны СМИ. Хайдаров заверил, что не будет опускаться до уровня оппонентов и намерен действовать строго в правовом поле.