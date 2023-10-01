Звёздный хирург Хайдаров не явился на "примирительную" встречу по иску Славы и Успенской
Хайдаров не пришёл на досудебную встречу со Славой, обвинив её в пиаре и фейках
Пластический хирург Тимур Хайдаров, певица Слава. Обложка © drkhidarov.ru, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava
Пластический хирург Тимур Хайдаров не пришёл на досудебную встречу, чтобы урегулировать конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинивших его в некачественной работе. Переговоры должны были пройти сегодня, 1 октября, но, по словам адвоката исполнительниц Елены Сениной, хирург не появился.
Стороны договорились провести процедуру медиации, то есть решить конфликт без суда, о чём хотели подписать соглашение. Хайдаров рассказал kp.ru, что был согласен пойти на мировую, но Сенина разболтала условия "тайной" медиации журналистам якобы ради пиара. Поэтому хирург в назначенный день не пришёл.
"Когда я увидел сюжет на федеральном телевизионном канале, где были разглашены условия встречи и где почему-то было сказано о том, что я не буду участвовать в ней, я задумался. Для чего всё это? Первый ответ, который приходит на ум: Сениной всё это нужно исключительно для личного пиара", — поделился он с изданием.
По его словам, другая сторона лишь хочет заработать на пиаре и распространении фейков, а не решить конфликт, поэтому даже условия предполагаемой встречи почему-то стали известны СМИ. Хайдаров заверил, что не будет опускаться до уровня оппонентов и намерен действовать строго в правовом поле.
Хирург подчеркнул, что по-прежнему готов участвовать в медиации, но, по его мнению, как раз другая сторона не собирается идти на переговоры. Адвокат Хайдарова Андрей Мамонов добавил, что до сих пор соглашение о медиации не подписано.
Напомним, из-за пластики груди певица Слава, недовольная результатом, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромной компенсации, а потом попыталась "разоблачить" и Филиппа Киркорова. Якобы тот покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская.